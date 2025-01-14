https://ria.ru/20250114/penza-1993583040.html
В аэропорту Пензы сняли ограничения
В аэропорту Пензы сняли ограничения - РИА Новости, 14.01.2025
В аэропорту Пензы сняли ограничения
Введенные ранее ограничения на работу аэропорта Пензы сняты, авиарейсы возобновлены, сообщило правительство региона со ссылкой на директора аэропорта Юрия... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:12:00+03:00
2025-01-14T09:12:00+03:00
2025-01-14T09:20:00+03:00
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Введенные ранее ограничения на работу аэропорта Пензы сняты, авиарейсы возобновлены, сообщило правительство региона со ссылкой на директора аэропорта Юрия Осколкова в Telegram-канале."Как сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков, режим "Ковер" снят. Авиарейсы возобновлены", - говорится в сообщении правительства области.Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова.
https://ria.ru/20250114/aeroport--1993576218.html
пенза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, происшествия
В аэропорту Пензы сняли ограничения
В аэропорту Пензы сняли ограничения, авиарейсы возобновлены