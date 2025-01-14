https://ria.ru/20250114/penza-1993583040.html

В аэропорту Пензы сняли ограничения

В аэропорту Пензы сняли ограничения - РИА Новости, 14.01.2025

В аэропорту Пензы сняли ограничения

Введенные ранее ограничения на работу аэропорта Пензы сняты, авиарейсы возобновлены, сообщило правительство региона со ссылкой на директора аэропорта Юрия... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:12:00+03:00

2025-01-14T09:12:00+03:00

2025-01-14T09:20:00+03:00

пенза

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg

САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Введенные ранее ограничения на работу аэропорта Пензы сняты, авиарейсы возобновлены, сообщило правительство региона со ссылкой на директора аэропорта Юрия Осколкова в Telegram-канале."Как сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков, режим "Ковер" снят. Авиарейсы возобновлены", - говорится в сообщении правительства области.Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова.

https://ria.ru/20250114/aeroport--1993576218.html

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пенза, происшествия