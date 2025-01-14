https://ria.ru/20250114/ogranichenija-1993577620.html

Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска

Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска - РИА Новости, 14.01.2025

Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска

Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:02:00+03:00

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пенза

ульяновск

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска, сообщает Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Пенза (код ИКАО; UWPP); Ульяновск (Баратаевка; UWLL). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в сообщении. В аэропортах Казани и Саратова ограничения продолжают действовать, добавляется там.

https://ria.ru/20250114/aeroport--1993576218.html

пенза

ульяновск

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пенза, ульяновск, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество