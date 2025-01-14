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Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска - РИА Новости, 14.01.2025
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Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска
Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска - РИА Новости, 14.01.2025
Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска
Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:02:00+03:00
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пенза
ульяновск
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска, сообщает Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Пенза (код ИКАО; UWPP); Ульяновск (Баратаевка; UWLL). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в сообщении. В аэропортах Казани и Саратова ограничения продолжают действовать, добавляется там.
https://ria.ru/20250114/aeroport--1993576218.html
пенза
ульяновск
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пенза, ульяновск, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество
Пенза, Ульяновск, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Общество
Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска

В аэропортах в Пензе и Ульяновске ввели временные ограничения на работу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Пензы и Ульяновска, сообщает Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Пенза (код ИКАО; UWPP); Ульяновск (Баратаевка; UWLL). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в сообщении.
В аэропортах Казани и Саратова ограничения продолжают действовать, добавляется там.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием воздушных судов
07:17
 
ПензаУльяновскКазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииОбщество
 
 
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