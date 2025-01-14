Рейтинг@Mail.ru
"В разы больше, чем Киеву". США выплатили России рекордную сумму - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.01.2025 (обновлено: 08:04 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/nalog-1993531639.html
"В разы больше, чем Киеву". США выплатили России рекордную сумму
"В разы больше, чем Киеву". США выплатили России рекордную сумму - РИА Новости, 14.01.2025
"В разы больше, чем Киеву". США выплатили России рекордную сумму
В десятке крупнейших иностранных налогоплательщиков в России оказался весь крупный американский бизнес. Показатели рекордные. Какие компании продолжают активно... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:00:00+03:00
2025-01-14T08:04:00+03:00
экономика
россия
москва
weatherford
citigroup
украина
cargill
coca-cola hellenic
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153898/47/1538984784_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_b742344fa6d8fdcec874bd7e06eb56c3.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Елена Савельева. В десятке крупнейших иностранных налогоплательщиков в России оказался весь крупный американский бизнес. Показатели рекордные. Какие компании продолжают активно работать в стране и что думают об этом на Западе — в материале РИА Новости.Миллиарды в бюджетКак пишет Newsweek со ссылкой на исследование B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE), американцы заплатили России 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль — больше всех из иностранцев.А именно: Philip Morris (табачный гигант) — 220 миллионов, PepsiCo (безалкогольные напитки) — 135, Mars (кондитерские изделия) — 99, Procter &amp; Gamble (товары для здоровья и гигиены) — 67, Mondelez (кондитерские изделия) — 62, инвестбанк Citigroup — 53, сельскохозяйственная компания Cargill — 50, фармацевтическая Johnson &amp; Johnson — 42, безалкогольная Coca-Cola Hellenic — 34, нефтесервисная Weatherford — 32. Убытки и барьерыОб уходе России объявили более полутора тысяч западных компаний — ведущие производители электроники, одежды, мебели, косметики. Однако многие затаились, а некоторые вообще передумали: слишком большие потери.Общие убытки западного бизнеса превысили 107 миллиардов долларов, подсчитали в Reuters на основе деловых документов и отчетности.Так, BP лишилась 25 миллиардов — огромная сумма даже по меркам транснациональных корпораций. Перенос производства и логистических цепочек — это колоссальные затраты, не все оказались к этому готовы.В итоге, как отмечала Financial Times в середине 2024-го, намеревавшиеся покинуть страну компании стали менять свою точку зрения. Тому поспособствовали и меры, принятые Москвой.В частности, ввели обязательную 50-процентную скидку на активы недружественных стран при продаже российским покупателям. А также "налог на выезд" — минимум 15%. Только в первом квартале минувшего года это принесло в казну 385 миллионов долларов.Продавать активы крайне невыгодно. Плюс различные административные барьеры, включая необходимость оформления разрешений на сделки и вывод капитала.В феврале 2023-го генеральный директор Philip Morris International Яцек Олзак признался британской газете Financial Times, что отказался от продажи российского бизнеса из-за финансовых последствий. Другие сделали это по-тихому.Резко передумалиВ результате, по данным той же Киевской школы экономики, более 2100 западных компаний предпочли остаться на российском рынке.Исследование Института руководителей высшего звена при Йельской школе менеджмента показало, что 123 крупные американские фирмы в той или иной степени продолжают вести дела в стране. С учетом средних и малых предприятий — 328 (информация KSE).Чтобы сохранить долю на прибыльном рынке, пустили в ход реорганизацию и ребрендинг.Так, Coca-Cola прекратила поставки. Но этим занялась "дочка" гиганта в регионе — Coca-Cola Hellenic, в которой американцам принадлежит 21% акций. В августе 2022 года Hellenic создала компанию "Мултон Партнерс", выпускающую, в частности, "Добрый Cola".В сентябре 2024-го в Citigroup объявили: "Мы закрываем почти весь наш системный банковский бизнес, за исключением операций, необходимых для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств". То есть уходят, но не совсем.Кто-то объяснил свое затянувшееся присутствие исключительно гуманистическими соображениями. Так, Avon начала процесс продажи своего российского бизнеса и получила предложения, но решила их не принимать.PepsiCo, Mars, Procter &amp; Gamble, Cargill и Weatherford, по словам их представителей, сократили активность, но по-прежнему производят и продают товары.Это "позор"В B4Ukraine возмущены: налоговые взносы некоторых компаний в Москве превышают гуманитарные отчисления Украине.PMI выделила Киеву десять миллионов долларов, заплатив при этом 220 миллионов налога на прибыль в России, показатели корпорации Mars — 22,5 и 99 миллионов соответственно.Как указывает Newsweek, в США это называют &quot;позором и безнравственным поведением&quot;. Призывают ужесточить санкции. Впрочем, если верить оставшейся в России Mondelez, инвесторов это &quot;мало заботит&quot;.Минимальную скидку при продаже активов тем временем увеличили до 60%, а взнос в бюджет — до 35%. Таким образом, зарубежному собственнику, пожелавшему покинуть страну, достанется лишь пять процентов рыночной стоимости предприятия. Кроме того, теперь сделки по выходу компаний дороже 50 миллиардов рублей одобряются лично президентом. Наконец, налог со всех доходов иностранных организаций подняли с 20 до 25%.
https://ria.ru/20241119/uran-1984461736.html
https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982296517.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153898/47/1538984784_193:0:3308:2336_1920x0_80_0_0_a9880bbe3ef2b8df9bb3268d3207040b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, weatherford, citigroup, украина, cargill, coca-cola hellenic , mars, inc., mondelez international inc, pepsico, inc., philip morris international, procter & gamble co., johnson & johnson
Экономика, Россия, Москва, Weatherford, Citigroup, Украина, Cargill, Coca-Cola Hellenic , Mars, Inc., Mondelez International Inc, PepsiCo, Inc., Philip Morris International, Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson
"В разы больше, чем Киеву". США выплатили России рекордную сумму

Американские компании заплатили в России рекордный налог на прибыль

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Елена Савельева. В десятке крупнейших иностранных налогоплательщиков в России оказался весь крупный американский бизнес. Показатели рекордные. Какие компании продолжают активно работать в стране и что думают об этом на Западе — в материале РИА Новости.

Миллиарды в бюджет

Как пишет Newsweek со ссылкой на исследование B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE), американцы заплатили России 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль — больше всех из иностранцев.
А именно: Philip Morris (табачный гигант) — 220 миллионов, PepsiCo (безалкогольные напитки) — 135, Mars (кондитерские изделия) — 99, Procter & Gamble (товары для здоровья и гигиены) — 67, Mondelez (кондитерские изделия) — 62, инвестбанк Citigroup — 53, сельскохозяйственная компания Cargill — 50, фармацевтическая Johnson & Johnson — 42, безалкогольная Coca-Cola Hellenic — 34, нефтесервисная Weatherford — 32.

Убытки и барьеры

Об уходе России объявили более полутора тысяч западных компаний — ведущие производители электроники, одежды, мебели, косметики. Однако многие затаились, а некоторые вообще передумали: слишком большие потери.
«

Общие убытки западного бизнеса превысили 107 миллиардов долларов, подсчитали в Reuters на основе деловых документов и отчетности.

Так, BP лишилась 25 миллиардов — огромная сумма даже по меркам транснациональных корпораций. Перенос производства и логистических цепочек — это колоссальные затраты, не все оказались к этому готовы.
В итоге, как отмечала Financial Times в середине 2024-го, намеревавшиеся покинуть страну компании стали менять свою точку зрения. Тому поспособствовали и меры, принятые Москвой.
В частности, ввели обязательную 50-процентную скидку на активы недружественных стран при продаже российским покупателям. А также "налог на выезд" — минимум 15%. Только в первом квартале минувшего года это принесло в казну 385 миллионов долларов.
Продавать активы крайне невыгодно. Плюс различные административные барьеры, включая необходимость оформления разрешений на сделки и вывод капитала.
«

В феврале 2023-го генеральный директор Philip Morris International Яцек Олзак признался британской газете Financial Times, что отказался от продажи российского бизнеса из-за финансовых последствий. Другие сделали это по-тихому.

Сотрудники службы безопасности патрулируют атомную электростанцию Сан-Онофре - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Стратегический ход: Россия жестко ответила Вашингтону
19 ноября 2024, 08:00

Резко передумали

В результате, по данным той же Киевской школы экономики, более 2100 западных компаний предпочли остаться на российском рынке.
Исследование Института руководителей высшего звена при Йельской школе менеджмента показало, что 123 крупные американские фирмы в той или иной степени продолжают вести дела в стране. С учетом средних и малых предприятий — 328 (информация KSE).
Чтобы сохранить долю на прибыльном рынке, пустили в ход реорганизацию и ребрендинг.
Так, Coca-Cola прекратила поставки. Но этим занялась "дочка" гиганта в регионе — Coca-Cola Hellenic, в которой американцам принадлежит 21% акций. В августе 2022 года Hellenic создала компанию "Мултон Партнерс", выпускающую, в частности, "Добрый Cola".
В сентябре 2024-го в Citigroup объявили: "Мы закрываем почти весь наш системный банковский бизнес, за исключением операций, необходимых для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств". То есть уходят, но не совсем.
Кто-то объяснил свое затянувшееся присутствие исключительно гуманистическими соображениями. Так, Avon начала процесс продажи своего российского бизнеса и получила предложения, но решила их не принимать.
PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Cargill и Weatherford, по словам их представителей, сократили активность, но по-прежнему производят и продают товары.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Включили заднюю: США приняли странное решение по России
8 ноября 2024, 08:00

Это "позор"

В B4Ukraine возмущены: налоговые взносы некоторых компаний в Москве превышают гуманитарные отчисления Украине.
PMI выделила Киеву десять миллионов долларов, заплатив при этом 220 миллионов налога на прибыль в России, показатели корпорации Mars — 22,5 и 99 миллионов соответственно.
«

Как указывает Newsweek, в США это называют "позором и безнравственным поведением". Призывают ужесточить санкции. Впрочем, если верить оставшейся в России Mondelez, инвесторов это "мало заботит".

Минимальную скидку при продаже активов тем временем увеличили до 60%, а взнос в бюджет — до 35%. Таким образом, зарубежному собственнику, пожелавшему покинуть страну, достанется лишь пять процентов рыночной стоимости предприятия. Кроме того, теперь сделки по выходу компаний дороже 50 миллиардов рублей одобряются лично президентом. Наконец, налог со всех доходов иностранных организаций подняли с 20 до 25%.
 
ЭкономикаРоссияМоскваWeatherfordCitigroupУкраинаCargillCoca-Cola HellenicMars, Inc.Mondelez International IncPepsiCo, Inc.Philip Morris InternationalProcter & Gamble Co.Johnson & Johnson
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала