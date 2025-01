"В разы больше, чем Киеву". США выплатили России рекордную сумму

https://ria.ru/20250114/nalog-1993531639.html

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Елена Савельева. В десятке крупнейших иностранных налогоплательщиков в России оказался весь крупный американский бизнес. Показатели рекордные. Какие компании продолжают активно работать в стране и что думают об этом на Западе — в материале РИА Новости.Миллиарды в бюджетКак пишет Newsweek со ссылкой на исследование B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE), американцы заплатили России 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль — больше всех из иностранцев.А именно: Philip Morris (табачный гигант) — 220 миллионов, PepsiCo (безалкогольные напитки) — 135, Mars (кондитерские изделия) — 99, Procter & Gamble (товары для здоровья и гигиены) — 67, Mondelez (кондитерские изделия) — 62, инвестбанк Citigroup — 53, сельскохозяйственная компания Cargill — 50, фармацевтическая Johnson & Johnson — 42, безалкогольная Coca-Cola Hellenic — 34, нефтесервисная Weatherford — 32. Убытки и барьерыОб уходе России объявили более полутора тысяч западных компаний — ведущие производители электроники, одежды, мебели, косметики. Однако многие затаились, а некоторые вообще передумали: слишком большие потери.Общие убытки западного бизнеса превысили 107 миллиардов долларов, подсчитали в Reuters на основе деловых документов и отчетности.Так, BP лишилась 25 миллиардов — огромная сумма даже по меркам транснациональных корпораций. Перенос производства и логистических цепочек — это колоссальные затраты, не все оказались к этому готовы.В итоге, как отмечала Financial Times в середине 2024-го, намеревавшиеся покинуть страну компании стали менять свою точку зрения. Тому поспособствовали и меры, принятые Москвой.В частности, ввели обязательную 50-процентную скидку на активы недружественных стран при продаже российским покупателям. А также "налог на выезд" — минимум 15%. Только в первом квартале минувшего года это принесло в казну 385 миллионов долларов.Продавать активы крайне невыгодно. Плюс различные административные барьеры, включая необходимость оформления разрешений на сделки и вывод капитала.В феврале 2023-го генеральный директор Philip Morris International Яцек Олзак признался британской газете Financial Times, что отказался от продажи российского бизнеса из-за финансовых последствий. Другие сделали это по-тихому.Резко передумалиВ результате, по данным той же Киевской школы экономики, более 2100 западных компаний предпочли остаться на российском рынке.Исследование Института руководителей высшего звена при Йельской школе менеджмента показало, что 123 крупные американские фирмы в той или иной степени продолжают вести дела в стране. С учетом средних и малых предприятий — 328 (информация KSE).Чтобы сохранить долю на прибыльном рынке, пустили в ход реорганизацию и ребрендинг.Так, Coca-Cola прекратила поставки. Но этим занялась "дочка" гиганта в регионе — Coca-Cola Hellenic, в которой американцам принадлежит 21% акций. В августе 2022 года Hellenic создала компанию "Мултон Партнерс", выпускающую, в частности, "Добрый Cola".В сентябре 2024-го в Citigroup объявили: "Мы закрываем почти весь наш системный банковский бизнес, за исключением операций, необходимых для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств". То есть уходят, но не совсем.Кто-то объяснил свое затянувшееся присутствие исключительно гуманистическими соображениями. Так, Avon начала процесс продажи своего российского бизнеса и получила предложения, но решила их не принимать.PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Cargill и Weatherford, по словам их представителей, сократили активность, но по-прежнему производят и продают товары.Это "позор"В B4Ukraine возмущены: налоговые взносы некоторых компаний в Москве превышают гуманитарные отчисления Украине.PMI выделила Киеву десять миллионов долларов, заплатив при этом 220 миллионов налога на прибыль в России, показатели корпорации Mars — 22,5 и 99 миллионов соответственно.Как указывает Newsweek, в США это называют "позором и безнравственным поведением". Призывают ужесточить санкции. Впрочем, если верить оставшейся в России Mondelez, инвесторов это "мало заботит".Минимальную скидку при продаже активов тем временем увеличили до 60%, а взнос в бюджет — до 35%. Таким образом, зарубежному собственнику, пожелавшему покинуть страну, достанется лишь пять процентов рыночной стоимости предприятия. Кроме того, теперь сделки по выходу компаний дороже 50 миллиардов рублей одобряются лично президентом. Наконец, налог со всех доходов иностранных организаций подняли с 20 до 25%.

