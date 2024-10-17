https://ria.ru/20241017/siluanov-1978492777.html
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России - РИА Новости, 17.10.2024
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России
Условия ухода иностранного бизнеса из РФ действительно изменятся: минимальный дисконт для сделок по продаже активов повышается с 50% до 60%, а взнос в бюджет РФ РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:17
2024-10-17T13:17
2024-10-17T13:37
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Условия ухода иностранного бизнеса из РФ действительно изменятся: минимальный дисконт для сделок по продаже активов повышается с 50% до 60%, а взнос в бюджет РФ - с 15% сразу до 25% рыночной цены и далее еще по 5% в два последующих года, такую информацию подтвердил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."С 15% до 25% сразу, плюс 5% в один год и 5% в следующий. Итого 35%. Дисконт для иностранцев увеличивается с 50% до 60%", - разъяснил глава Минфина.Сейчас инвесторы из недружественных страны могут выйти из российских активов при условии, что актив будет продан со скидкой в размере не менее 50%, а в бюджет РФ уплачен взнос в размере 15% рыночной стоимости актива.
https://realty.ria.ru/20241007/siluanov-1976753028.html
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из России
Силуанов о правилах ухода иностранного бизнеса из РФ: взнос в бюджет повышается