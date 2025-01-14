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Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии - РИА Новости, 14.01.2025
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16:47 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/matvienko-1993693812.html
Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии
Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии - РИА Новости, 14.01.2025
Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии
Суверенный курс Словакии и её премьер-министра Роберта Фицо в интересах своей страны вызывает большое уважение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:47:00+03:00
2025-01-14T16:47:00+03:00
в мире
словакия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Суверенный курс Словакии и её премьер-министра Роберта Фицо в интересах своей страны вызывает большое уважение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "То, что сегодня нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводит курс суверенный курс в интересах своих граждан и своей страны, также вызывает большое уважение. Это человек, который твёрдо всегда отстаивает своё мнение", - сказала Матвиенко в ходе встречи с заместителями председателя Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.
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в мире, словакия, роберт фицо, валентина матвиенко, андрей данко, совет федерации рф
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Валентина Матвиенко, Андрей Данко, Совет Федерации РФ
Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии

Матвиенко: суверенный курс Словакии в интересах страны вызывает уважение

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Суверенный курс Словакии и её премьер-министра Роберта Фицо в интересах своей страны вызывает большое уважение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"То, что сегодня нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводит курс суверенный курс в интересах своих граждан и своей страны, также вызывает большое уважение. Это человек, который твёрдо всегда отстаивает своё мнение", - сказала Матвиенко в ходе встречи с заместителями председателя Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.
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В миреСловакияРоберт ФицоВалентина МатвиенкоАндрей ДанкоСовет Федерации РФ
 
 
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