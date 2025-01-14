https://ria.ru/20250114/matvienko-1993693812.html

Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии

Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии - РИА Новости, 14.01.2025

Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии

Суверенный курс Словакии и её премьер-министра Роберта Фицо в интересах своей страны вызывает большое уважение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:47:00+03:00

2025-01-14T16:47:00+03:00

2025-01-14T16:47:00+03:00

в мире

словакия

роберт фицо

валентина матвиенко

андрей данко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Суверенный курс Словакии и её премьер-министра Роберта Фицо в интересах своей страны вызывает большое уважение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "То, что сегодня нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводит курс суверенный курс в интересах своих граждан и своей страны, также вызывает большое уважение. Это человек, который твёрдо всегда отстаивает своё мнение", - сказала Матвиенко в ходе встречи с заместителями председателя Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.

https://ria.ru/20250110/fitso-1993122877.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, валентина матвиенко, андрей данко, совет федерации рф