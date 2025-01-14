https://ria.ru/20250114/matvienko-1993693812.html
Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии
Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии - РИА Новости, 14.01.2025
Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии
Суверенный курс Словакии и её премьер-министра Роберта Фицо в интересах своей страны вызывает большое уважение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:47:00+03:00
2025-01-14T16:47:00+03:00
2025-01-14T16:47:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
валентина матвиенко
андрей данко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Суверенный курс Словакии и её премьер-министра Роберта Фицо в интересах своей страны вызывает большое уважение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "То, что сегодня нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводит курс суверенный курс в интересах своих граждан и своей страны, также вызывает большое уважение. Это человек, который твёрдо всегда отстаивает своё мнение", - сказала Матвиенко в ходе встречи с заместителями председателя Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.
https://ria.ru/20250110/fitso-1993122877.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_71:0:702:473_1920x0_80_0_0_e9c029d4a39db179061620818d17383e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо, валентина матвиенко, андрей данко, совет федерации рф
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Валентина Матвиенко, Андрей Данко, Совет Федерации РФ
Матвиенко высоко оценила суверенный курс Словакии
Матвиенко: суверенный курс Словакии в интересах страны вызывает уважение