https://ria.ru/20250114/matvienko-1993690145.html

Прекращение сотрудничества с Россией навредило ЕС, заявила Матвиенко

Прекращение сотрудничества с Россией навредило ЕС, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.01.2025

Прекращение сотрудничества с Россией навредило ЕС, заявила Матвиенко

Прекращение сотрудничества России и Евросоюза произошло не по вине Москвы и навредило европейским государствам, заявила председатель Совфеда Валентина... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:28:00+03:00

2025-01-14T16:28:00+03:00

2025-01-14T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прекращение сотрудничества России и Евросоюза произошло не по вине Москвы и навредило европейским государствам, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."К сожалению, сотрудничество с Евросоюзом, которые было очень активным, многоотраслевым, многонаправленным, оно прервалось не по нашей вине, в ущерб своим национальным интересам, европейским государствам я имею в виду", - сказала Матвиенко в ходе встречи с заместителями председателя Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.По словам председателя Совфеда, в Европе настоящее время происходит "отрезвление" и приходит понимание, что необходимо в первую очередь заботиться о собственных национальных интересах, а не обслуживать геополитические, экономические и иные интересы других государств.

https://ria.ru/20250113/matvienko-1993518199.html

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россия, валентина матвиенко, андрей данко, евросоюз, совет федерации рф, москва, словакия, политика