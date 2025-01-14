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Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/konflikt-1993678808.html
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту - РИА Новости, 14.01.2025
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту
Позиции Китая в отношении конфликта на Украине заключается в содействии мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:26:00+03:00
2025-01-14T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
киев
си цзиньпин
антониу кошта
евросовет
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ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Позиции Китая в отношении конфликта на Украине заключается в содействии мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Кошта. Во вторник состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Коштой. Стороны, в частности, обсудили конфликт на Украине. "Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, заключающуюся в содействии примирению и переговорам", - сообщает Центральное телевидение Китая. Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным и справедливым обсуждением всех мирных планов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20250109/putin-1992959828.html
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в мире, китай, украина, киев, си цзиньпин, антониу кошта, евросовет, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Киев, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Евросовет, Россия
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту

Си Цзиньпин: позиция Китая по Украине заключается в содействии переговорам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Позиции Китая в отношении конфликта на Украине заключается в содействии мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Кошта.
Во вторник состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Коштой. Стороны, в частности, обсудили конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
9 января, 15:45
"Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, заключающуюся в содействии примирению и переговорам", - сообщает Центральное телевидение Китая.
Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным и справедливым обсуждением всех мирных планов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин
31 декабря 2024, 06:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаКиевСи ЦзиньпинАнтониу КоштаЕвросоветРоссия
 
 
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