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Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту - РИА Новости, 14.01.2025
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту
Позиции Китая в отношении конфликта на Украине заключается в содействии мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:26:00+03:00
2025-01-14T15:26:00+03:00
2025-01-14T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Позиции Китая в отношении конфликта на Украине заключается в содействии мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Кошта. Во вторник состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Коштой. Стороны, в частности, обсудили конфликт на Украине. "Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, заключающуюся в содействии примирению и переговорам", - сообщает Центральное телевидение Китая. Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным и справедливым обсуждением всех мирных планов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Киев, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Евросовет, Россия
Си Цзиньпин рассказал о позиции Китая по украинскому конфликту
Си Цзиньпин: позиция Китая по Украине заключается в содействии переговорам