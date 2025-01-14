https://ria.ru/20250114/kitay-1993680824.html
Си Цзиньпин оценил уровень торгового сотрудничества Китая и ЕС
Си Цзиньпин оценил уровень торгового сотрудничества Китая и ЕС - РИА Новости, 14.01.2025
Си Цзиньпин оценил уровень торгового сотрудничества Китая и ЕС
Торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС является взаимодополняющим, взаимовыгодным и взаимовыигрышным, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:39:00+03:00
2025-01-14T15:39:00+03:00
2025-01-14T15:39:00+03:00
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС является взаимодополняющим, взаимовыгодным и взаимовыигрышным, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Антониу Коштой. Во вторник по инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Коштой. "Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и ЕС имеет взаимодополняющие преимущества и является взаимовыгодным и взаимовыигрышным", - заявил китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что ЕС будет партнером, которому Китай может доверять. Глава КНР подчеркнул, что Китай и ЕС должны расширять открытость по отношению друг к другу, укреплять существующие механизмы сотрудничества и создавать новые точки роста. "У Китая и ЕС нет фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий, они являются партнерами, взаимно достигающими успеха", - добавил Си Цзиньпин. В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. Министерство коммерции КНР в начале октября, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Кроме того, летом китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года. Глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в декабре в Пекине заявил, что введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские электромобили нарушило принципы честной конкуренции и стало заметной проблемой в отношениях Китая и ЕС.
https://ria.ru/20250111/aktivy-1993250306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, китай, германия, пекин, си цзиньпин, антониу кошта, ван и (политик), евросоюз, европейский совет
Цены на нефть, Китай, Германия, Пекин, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Ван И (политик), Евросоюз, Европейский совет
Си Цзиньпин оценил уровень торгового сотрудничества Китая и ЕС
Си Цзиньпин назвал торгово-экономическое сотрудничество КНР и ЕС взаимовыгодным
ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС является взаимодополняющим, взаимовыгодным и взаимовыигрышным, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Антониу Коштой.
Во вторник по инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином
и Коштой
.
«
"Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем
и ЕС
имеет взаимодополняющие преимущества и является взаимовыгодным и взаимовыигрышным", - заявил китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин выразил надежду на то, что ЕС будет партнером, которому Китай может доверять. Глава КНР подчеркнул, что Китай и ЕС должны расширять открытость по отношению друг к другу, укреплять существующие механизмы сотрудничества и создавать новые точки роста.
"У Китая и ЕС нет фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий, они являются партнерами, взаимно достигающими успеха", - добавил Си Цзиньпин.
В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%.
Министерство коммерции КНР в начале октября, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Кроме того, летом китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года.
Глава МИД КНР Ван И
в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
в декабре в Пекине
заявил, что введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские электромобили нарушило принципы честной конкуренции и стало заметной проблемой в отношениях Китая и ЕС.