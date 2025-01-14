Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 14.01.2025 (обновлено: 11:33 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/fsb-1993584804.html
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ - РИА Новости, 14.01.2025
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
ФСБ предотвратила запланированный украинскими спецслужбами теракт против работников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:24:00+03:00
2025-01-14T11:33:00+03:00
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
украина
ярославская область
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила запланированный украинскими спецслужбами теракт против работников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщили в ведомстве."Предотвращен &lt;...&gt; террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", — говорится в заявлении ФСБ.Силовики задержали россиянина, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей сотрудников. При задержании были обнаружены две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом. По данным спецслужбы, Киев координировал действия террориста с помощью зарубежных интернет-мессенджеров.Задержанный украинский агент признал вину."В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", — сказал он.Это не первая попытка Украины совершить теракт с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), который хотел организовать массовое убийство российских военных в Краснодарском крае. Он планировал отравить напитки и еду на юбилее выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В 2024 году в Санкт-Петербурге служба безопасности задержала четверых россиян, завербованных Киевом. Они планировали отравить продукты для гуманитарной помощи для ВС России высокотоксичным химическим веществом. Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку теракта в Запорожской области. У трех задержанных граждан Украины изъяли разработанные в США препараты, которые применяют для создания химического оружия массового поражения.
https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html
https://ria.ru/20250110/sevastopol-1993159440.html
https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html
киев
украина
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, украина, ярославская область, вооруженные силы рф, безопасность
Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев, Украина, Ярославская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников предприятия ОПК под Ярославлем

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила запланированный украинскими спецслужбами теракт против работников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщили в ведомстве.
"Предотвращен <...> террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", — говорится в заявлении ФСБ.
Ликвидация украинского агента, планировавшего теракты в России. Видео ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
3 мая 2024, 11:41
Силовики задержали россиянина, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей сотрудников. При задержании были обнаружены две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом. По данным спецслужбы, Киев координировал действия террориста с помощью зарубежных интернет-мессенджеров.
Задержанный украинский агент признал вину.
"В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", — сказал он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ
10 января, 17:15
Это не первая попытка Украины совершить теракт с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), который хотел организовать массовое убийство российских военных в Краснодарском крае. Он планировал отравить напитки и еду на юбилее выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова.
В 2024 году в Санкт-Петербурге служба безопасности задержала четверых россиян, завербованных Киевом. Они планировали отравить продукты для гуманитарной помощи для ВС России высокотоксичным химическим веществом.
Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку теракта в Запорожской области. У трех задержанных граждан Украины изъяли разработанные в США препараты, которые применяют для создания химического оружия массового поражения.
Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
18 ноября 2024, 09:47
 
Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КиевУкраинаЯрославская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала