ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников предприятия ОПК под Ярославлем
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила запланированный украинскими спецслужбами теракт против работников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщили в ведомстве.
"Предотвращен <...> террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", — говорится в заявлении ФСБ.
Силовики задержали россиянина, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей сотрудников. При задержании были обнаружены две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом. По данным спецслужбы, Киев координировал действия террориста с помощью зарубежных интернет-мессенджеров.
Задержанный украинский агент признал вину.
"В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", — сказал он.
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Это не первая попытка Украины совершить теракт с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), который хотел организовать массовое убийство российских военных в Краснодарском крае. Он планировал отравить напитки и еду на юбилее выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова.
В 2024 году в Санкт-Петербурге служба безопасности задержала четверых россиян, завербованных Киевом. Они планировали отравить продукты для гуманитарной помощи для ВС России высокотоксичным химическим веществом.
Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку теракта в Запорожской области. У трех задержанных граждан Украины изъяли разработанные в США препараты, которые применяют для создания химического оружия массового поражения.
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