https://ria.ru/20250114/fsb-1993584804.html

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ - РИА Новости, 14.01.2025

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

ФСБ предотвратила запланированный украинскими спецслужбами теракт против работников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:24:00+03:00

2025-01-14T09:24:00+03:00

2025-01-14T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила запланированный украинскими спецслужбами теракт против работников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщили в ведомстве."Предотвращен <...> террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", — говорится в заявлении ФСБ.Силовики задержали россиянина, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей сотрудников. При задержании были обнаружены две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом. По данным спецслужбы, Киев координировал действия террориста с помощью зарубежных интернет-мессенджеров.Задержанный украинский агент признал вину."В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", — сказал он.Это не первая попытка Украины совершить теракт с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), который хотел организовать массовое убийство российских военных в Краснодарском крае. Он планировал отравить напитки и еду на юбилее выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В 2024 году в Санкт-Петербурге служба безопасности задержала четверых россиян, завербованных Киевом. Они планировали отравить продукты для гуманитарной помощи для ВС России высокотоксичным химическим веществом. Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку теракта в Запорожской области. У трех задержанных граждан Украины изъяли разработанные в США препараты, которые применяют для создания химического оружия массового поражения.

https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html

https://ria.ru/20250110/sevastopol-1993159440.html

https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html

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служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, украина, ярославская область, вооруженные силы рф, безопасность