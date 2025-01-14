https://ria.ru/20250114/ekspert-1993573493.html

Политолог прокомментировал атаку ВСУ на станцию "Турецкого потока"

Политолог прокомментировал атаку ВСУ на станцию "Турецкого потока" - РИА Новости, 14.01.2025

Политолог прокомментировал атаку ВСУ на станцию "Турецкого потока"

Атака на станцию "Турецкого потока" была, скорее всего, реализована небольшой группой ВСУ в координации с британским спецназом, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:07:00+03:00

2025-01-14T06:07:00+03:00

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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Атака на станцию "Турецкого потока" была, скорее всего, реализована небольшой группой ВСУ в координации с британским спецназом, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты, сообщили в Минобороны РФ. "В то время, когда технические детали встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовятся, а война находилась в завершающей стадии, подобные действия не были неожиданными. Конечно, некоторые иностранные игроки продолжают стратегию продолжения конфликта. Как известно, на стамбульских мирных переговорах была достигнута принципиальная договоренность о мирном соглашении, однако затем Украина запретила переговоры по совету тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Страны-члены Европейского союза полностью поддержали стамбульский процесс. В настоящее время страны ЕС не так заинтересованы в продолжении войны, как Лондон", - заявил Озер. По его словам, атака ВСУ на станцию "Турецкого потока", скорее всего, "была осуществлена ​​небольшой группой внутри украинской армии" и "подобные спецоперации обычно координируются британским спецназом SAS". "Очевидно, что атака не принесет пользы киевской администрации, а новая американская администрация поставила прекращение войны в качестве приоритета", - заключил он.

https://ria.ru/20250113/potok-1993487973.html

https://ria.ru/20250113/ataka-1993424599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, анапа, краснодарский край, владимир путин, дональд трамп, борис джонсон, вооруженные силы украины, евросоюз, sas, турецкий поток