Прощание с Евгенией Добровольской

Среди киноработ Добровольской последних лет — роли в фильме "Семейные радости Анны" (2017) и сериалах "Желтый глаз тигра" (2018), "Женщина с прошлым" (2018), "Две девицы на мели" (2019), "Девять жизней" (2019), "Печень, или История одного стартапа" (2019).