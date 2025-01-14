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Прощание с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025
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15:36 14.01.2025 (обновлено: 17:17 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dobrovolskaya--1993651076.html
Прощание с Евгенией Добровольской
Прощание с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025
Прощание с Евгенией Добровольской
В Москве простились с народной артисткой Евгенией Добровольской. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.01.2025
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москва
евгения добровольская (актриса)
мхт имени а.п. чехова
гитис
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В Москве простились с народной артисткой Евгенией Добровольской. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
москва
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фото, фото, москва, евгения добровольская (актриса), мхт имени а.п. чехова, гитис
Фото, Москва, Евгения Добровольская (актриса), МХТ имени А.П. Чехова, ГИТИС

Прощание с Евгенией Добровольской

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В Москве простились с народной артисткой Евгенией Добровольской. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Церемония прощания прошла в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.

Церемония прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Церемония прощания прошла в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Десятого января 2025 года стало известно, что актриса умерла в возрасте 60 лет.

Актер Авангард Леонтьев участвует в церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Десятого января 2025 года стало известно, что актриса умерла в возрасте 60 лет.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью, точный диагноз которой не уточняется.

Актрисы Наталья Бочкарева и Анна Чиповская на церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью, точный диагноз которой не уточняется.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: сыновья актрисы Николай Ефремов (слева) и Ян Бойко.

Сыновья актрисы Евгении Добровольской Николай Ефремов (слева) и Ян Бойко

На фото: сыновья актрисы Николай Ефремов (слева) и Ян Бойко.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Проститься с Добровольской пришли также ее коллеги и поклонники.

Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова, актер Константин Хабенский участвует в церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Проститься с Добровольской пришли также ее коллеги и поклонники.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Среди участников церемонии были артисты Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд и многие другие.

Актер Станислав Любшин на церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Среди участников церемонии были артисты Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд и многие другие.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Венки также направили Минкультуры, Союз театральных деятелей, мхатовцы и родственники актрисы.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий участвует в церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Венки также направили Минкультуры, Союз театральных деятелей, мхатовцы и родственники актрисы.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: церемония прощания в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.

Церемония прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

На фото: церемония прощания в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Актриса сыграла множество ролей в театре, кино и покорила сердца зрителей.

Театральный режиссёр и педагог Виктор Рыжаков участвует в церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Актриса сыграла множество ролей в театре, кино и покорила сердца зрителей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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9 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Среди киноработ Добровольской последних лет — роли в фильме "Семейные радости Анны" (2017) и сериалах "Желтый глаз тигра" (2018), "Женщина с прошлым" (2018), "Две девицы на мели" (2019), "Девять жизней" (2019), "Печень, или История одного стартапа" (2019).

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Среди киноработ Добровольской последних лет — роли в фильме "Семейные радости Анны" (2017) и сериалах "Желтый глаз тигра" (2018), "Женщина с прошлым" (2018), "Две девицы на мели" (2019), "Девять жизней" (2019), "Печень, или История одного стартапа" (2019).

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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10 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Церемония прощания с актрисой завершилась аплодисментами.

Вынос гроба с телом Народной артистки России Евгении Добровольской после церемонии прощания в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Церемония прощания с актрисой завершилась аплодисментами.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер Игорь Верник на церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ФотоМоскваЕвгения Добровольская (актриса)МХТ имени А.П. ЧеховаГИТИС
 
 
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