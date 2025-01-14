Прощание с Евгенией Добровольской
Церемония прощания прошла в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.
Церемония прощания прошла в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.
Десятого января 2025 года стало известно, что актриса умерла в возрасте 60 лет.
Десятого января 2025 года стало известно, что актриса умерла в возрасте 60 лет.
Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью, точный диагноз которой не уточняется.
Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью, точный диагноз которой не уточняется.
На фото: сыновья актрисы Николай Ефремов (слева) и Ян Бойко.
На фото: сыновья актрисы Николай Ефремов (слева) и Ян Бойко.
Проститься с Добровольской пришли также ее коллеги и поклонники.
Проститься с Добровольской пришли также ее коллеги и поклонники.
Среди участников церемонии были артисты Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд и многие другие.
Среди участников церемонии были артисты Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд и многие другие.
Венки также направили Минкультуры, Союз театральных деятелей, мхатовцы и родственники актрисы.
Венки также направили Минкультуры, Союз театральных деятелей, мхатовцы и родственники актрисы.
На фото: церемония прощания в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.
На фото: церемония прощания в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.
Актриса сыграла множество ролей в театре, кино и покорила сердца зрителей.
Актриса сыграла множество ролей в театре, кино и покорила сердца зрителей.
Среди киноработ Добровольской последних лет — роли в фильме "Семейные радости Анны" (2017) и сериалах "Желтый глаз тигра" (2018), "Женщина с прошлым" (2018), "Две девицы на мели" (2019), "Девять жизней" (2019), "Печень, или История одного стартапа" (2019).
Среди киноработ Добровольской последних лет — роли в фильме "Семейные радости Анны" (2017) и сериалах "Желтый глаз тигра" (2018), "Женщина с прошлым" (2018), "Две девицы на мели" (2019), "Девять жизней" (2019), "Печень, или История одного стартапа" (2019).
Церемония прощания с актрисой завершилась аплодисментами.
Церемония прощания с актрисой завершилась аплодисментами.
Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.
Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.