В Дагестане блогера оштрафовали за опасные маневры в свадебном кортеже
В Махачкале блогера оштрафовали на 250 тысяч рублей за опасное вождение
Автомобиль МВД Дагестана. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 янв - РИА Новости. Суд в Махачкале признал местного блогера Саида Шахбанова, который в составе свадебного кортежа выполнял опасные маневры, виновным по уголовному делу об угрозе безопасности дорожного движения и назначил ему штраф в 250 тысяч рублей, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.
В начале сентября прошлого года в Telegram-каналах распространилось видео того, как в Махачкале 28-летний Шахбанов, у которого более 270 тысяч подписчиков в Instagram*, за рулем иномарки грубо нарушает правила дорожного движения (ПДД) на оживленной дороге. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили восемь административных материалов, а также возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ.
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"Мировым судьей Ленинского района города Махачкалы оглашен приговор по делу о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств… Поскольку подсудимый в ходе предварительного расследования свою вину признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, дело рассматривалось в особом порядке. Суд, признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии…, пришел к выводу о возможности его исправления назначением наказания, предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, 27 августа 2024 года в Махачкале блогер за рулем BMV-M5 без госномеров в составе свадебного кортежа "из хулиганских побуждений открыто и демонстративно нарушил ПДД", в частности – устроил дрифт и неоднократно выезжал на встречную полосу.
Накануне госавтоинспекция Дагестана сообщила, что суд в городе Каспийске вынес первый в России обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — местному жители, который 31 декабря 2023 года намеренно выехал на встречную полосу, назначили штраф в 180 тысяч рублей.
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