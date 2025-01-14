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В Дагестане блогера оштрафовали за опасные маневры в свадебном кортеже - РИА Новости, 14.01.2025
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22:42 14.01.2025 (обновлено: 22:43 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dagestan-1993743620.html
В Дагестане блогера оштрафовали за опасные маневры в свадебном кортеже
В Дагестане блогера оштрафовали за опасные маневры в свадебном кортеже - РИА Новости, 14.01.2025
В Дагестане блогера оштрафовали за опасные маневры в свадебном кортеже
Суд в Махачкале признал местного блогера Саида Шахбанова, который в составе свадебного кортежа выполнял опасные маневры, виновным по уголовному делу об угрозе... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:42:00+03:00
2025-01-14T22:43:00+03:00
происшествия
авто
махачкала
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 янв - РИА Новости. Суд в Махачкале признал местного блогера Саида Шахбанова, который в составе свадебного кортежа выполнял опасные маневры, виновным по уголовному делу об угрозе безопасности дорожного движения и назначил ему штраф в 250 тысяч рублей, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана. В начале сентября прошлого года в Telegram-каналах распространилось видео того, как в Махачкале 28-летний Шахбанов, у которого более 270 тысяч подписчиков в Instagram*, за рулем иномарки грубо нарушает правила дорожного движения (ПДД) на оживленной дороге. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили восемь административных материалов, а также возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ. "Мировым судьей Ленинского района города Махачкалы оглашен приговор по делу о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств… Поскольку подсудимый в ходе предварительного расследования свою вину признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, дело рассматривалось в особом порядке. Суд, признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии…, пришел к выводу о возможности его исправления назначением наказания, предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, 27 августа 2024 года в Махачкале блогер за рулем BMV-M5 без госномеров в составе свадебного кортежа "из хулиганских побуждений открыто и демонстративно нарушил ПДД", в частности – устроил дрифт и неоднократно выезжал на встречную полосу. Накануне госавтоинспекция Дагестана сообщила, что суд в городе Каспийске вынес первый в России обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — местному жители, который 31 декабря 2023 года намеренно выехал на встречную полосу, назначили штраф в 180 тысяч рублей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975766386.html
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происшествия, авто, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, Авто, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане блогера оштрафовали за опасные маневры в свадебном кортеже

В Махачкале блогера оштрафовали на 250 тысяч рублей за опасное вождение

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД Дагестана
Автомобиль МВД Дагестана - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / NewsTeam
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МАХАЧКАЛА, 14 янв - РИА Новости. Суд в Махачкале признал местного блогера Саида Шахбанова, который в составе свадебного кортежа выполнял опасные маневры, виновным по уголовному делу об угрозе безопасности дорожного движения и назначил ему штраф в 250 тысяч рублей, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.
В начале сентября прошлого года в Telegram-каналах распространилось видео того, как в Махачкале 28-летний Шахбанов, у которого более 270 тысяч подписчиков в Instagram*, за рулем иномарки грубо нарушает правила дорожного движения (ПДД) на оживленной дороге. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили восемь административных материалов, а также возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ.
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"Мировым судьей Ленинского района города Махачкалы оглашен приговор по делу о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств… Поскольку подсудимый в ходе предварительного расследования свою вину признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, дело рассматривалось в особом порядке. Суд, признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии…, пришел к выводу о возможности его исправления назначением наказания, предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, 27 августа 2024 года в Махачкале блогер за рулем BMV-M5 без госномеров в составе свадебного кортежа "из хулиганских побуждений открыто и демонстративно нарушил ПДД", в частности – устроил дрифт и неоднократно выезжал на встречную полосу.
Накануне госавтоинспекция Дагестана сообщила, что суд в городе Каспийске вынес первый в России обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — местному жители, который 31 декабря 2023 года намеренно выехал на встречную полосу, назначили штраф в 180 тысяч рублей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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