https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993563729.html

Над Воронежем сбили беспилотник

Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025

Над Воронежем сбили беспилотник

Беспилотник сбили над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T02:19:00+03:00

2025-01-14T02:19:00+03:00

2025-01-14T02:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Беспилотник сбили над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал он. Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20240319/bespilotnik-1934130158.html

воронеж

воронежская область

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Дарья Буймова

происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)