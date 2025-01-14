https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993563729.html
Над Воронежем сбили беспилотник
Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
Над Воронежем сбили беспилотник
Беспилотник сбили над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:19:00+03:00
2025-01-14T02:19:00+03:00
2025-01-14T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Беспилотник сбили над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал он. Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20240319/bespilotnik-1934130158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем сбили беспилотник
Губернатор Гусев: над Воронежем сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет