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Байден дал Трампу рычаги давления на Украину, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 14.01.2025
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12:26 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/bajden-1993623819.html
Байден дал Трампу рычаги давления на Украину, заявили в Пентагоне
Байден дал Трампу рычаги давления на Украину, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 14.01.2025
Байден дал Трампу рычаги давления на Украину, заявили в Пентагоне
Уходящие с постов глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что администрация американского лидера Джо Байдена предоставила... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:26:00+03:00
2025-01-14T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уходящие с постов глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что администрация американского лидера Джо Байдена предоставила будущему правительству страны рычаги давления, которые следует использовать для урегулирования конфликта на Украине. В статье для газеты New York Times чиновники напомнили о предоставленной Киеву помощи, введенных против России санкциях и замораживании российских активов. "Все это дало рычаги влияния Украине и следующей администрации США. Эти рычаги следует использовать для завершения войны", - говорится в публикации. Блинкен и Остин добавили, что США для защиты их интересов нужно придерживаться политики "мира через силу" в отношении Украины. По их мнению, Вашингтон и его союзники должны продолжить усиливать позиции Киева в преддверии возможных переговоров. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993616774.html
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в мире, россия, украина, сша, ллойд остин, энтони блинкен, владимир путин, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Байден дал Трампу рычаги давления на Украину, заявили в Пентагоне

Глава Пентагона Блинкен: Байден предоставил Трампу рычаги давления на Киев

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уходящие с постов глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что администрация американского лидера Джо Байдена предоставила будущему правительству страны рычаги давления, которые следует использовать для урегулирования конфликта на Украине.
В статье для газеты New York Times чиновники напомнили о предоставленной Киеву помощи, введенных против России санкциях и замораживании российских активов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров
12:05
"Все это дало рычаги влияния Украине и следующей администрации США. Эти рычаги следует использовать для завершения войны", - говорится в публикации.
Блинкен и Остин добавили, что США для защиты их интересов нужно придерживаться политики "мира через силу" в отношении Украины. По их мнению, Вашингтон и его союзники должны продолжить усиливать позиции Киева в преддверии возможных переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
"В состав США": слова Байдена об Украине вызвали у американцев возмущение
11 января, 19:16
 
В миреРоссияУкраинаСШАЛлойд ОстинЭнтони БлинкенВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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