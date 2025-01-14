https://ria.ru/20250114/avtodory-1993605799.html
В "Автодоре" сообщили о росте популярности платных дорог
В "Автодоре" сообщили о росте популярности платных дорог - РИА Новости, 14.01.2025
В "Автодоре" сообщили о росте популярности платных дорог
Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в России) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:23:00+03:00
2025-01-14T11:23:00+03:00
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вячеслав петушенко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в России) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на 33 процента и составило порядка 379 миллионов, рассказала пресс-служба компании. "По предварительным итогам, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании "Автодор" превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. В компании рост популярности собственных трасс связывают с началом движения в 2023 году по всей протяженности М-12 "Восток" от Москвы до Казани, а также открытием обхода Твери на М-11 "Нева", сделавшего бесшовным проезд от Москвы до Санкт-Петербурга. "Самой востребованной у автомобилистов стала дорога к Черноморскому побережью – М-4 "Дон". Именно на эту трассу пришлось наибольшее число проездов – более 179 млн, что на 24% выше показателей 2023 года", - уточнила пресс-служба. При этом пик активности на этой трассе пришелся на август, когда среднесуточная интенсивность движения выросла на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июле глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что компания планирует по итогам 2024 года собрать 105 миллиардов рублей платы за проезд по своими трассами.
https://ria.ru/20240415/avtodor-1940129971.html
https://ria.ru/20240716/trassa-1960033968.html
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авто, москва, россия, казань, вячеслав петушенко, автодор
Авто, Москва, Россия, Казань, Вячеслав Петушенко, Автодор
В "Автодоре" сообщили о росте популярности платных дорог
Число проездов по платным дорогам "Автодора" за год выросло на треть
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в России) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на 33 процента и составило порядка 379 миллионов, рассказала пресс-служба компании.
"По предварительным итогам, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании "Автодор" превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.
В компании рост популярности собственных трасс связывают с началом движения в 2023 году по всей протяженности М-12 "Восток" от Москвы
до Казани
, а также открытием обхода Твери
на М-11 "Нева", сделавшего бесшовным проезд от Москвы до Санкт-Петербурга
.
"Самой востребованной у автомобилистов стала дорога к Черноморскому побережью – М-4 "Дон". Именно на эту трассу пришлось наибольшее число проездов – более 179 млн, что на 24% выше показателей 2023 года", - уточнила пресс-служба.
При этом пик активности на этой трассе пришелся на август, когда среднесуточная интенсивность движения выросла на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В июле глава "Автодора" Вячеслав Петушенко
говорил, что компания планирует по итогам 2024 года собрать 105 миллиардов рублей платы за проезд по своими трассами.