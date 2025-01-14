https://ria.ru/20250114/avtodory-1993605799.html

В "Автодоре" сообщили о росте популярности платных дорог

В "Автодоре" сообщили о росте популярности платных дорог - РИА Новости, 14.01.2025

В "Автодоре" сообщили о росте популярности платных дорог

Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в России) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:23:00+03:00

2025-01-14T11:23:00+03:00

2025-01-14T11:37:00+03:00

авто

москва

россия

казань

вячеслав петушенко

автодор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150006/65/1500066511_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_f1dd15bb5663cf9a0bcbde491e9624fb.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в России) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на 33 процента и составило порядка 379 миллионов, рассказала пресс-служба компании. "По предварительным итогам, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании "Автодор" превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. В компании рост популярности собственных трасс связывают с началом движения в 2023 году по всей протяженности М-12 "Восток" от Москвы до Казани, а также открытием обхода Твери на М-11 "Нева", сделавшего бесшовным проезд от Москвы до Санкт-Петербурга. "Самой востребованной у автомобилистов стала дорога к Черноморскому побережью – М-4 "Дон". Именно на эту трассу пришлось наибольшее число проездов – более 179 млн, что на 24% выше показателей 2023 года", - уточнила пресс-служба. При этом пик активности на этой трассе пришелся на август, когда среднесуточная интенсивность движения выросла на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июле глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что компания планирует по итогам 2024 года собрать 105 миллиардов рублей платы за проезд по своими трассами.

https://ria.ru/20240415/avtodor-1940129971.html

https://ria.ru/20240716/trassa-1960033968.html

москва

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, москва, россия, казань, вячеслав петушенко, автодор