https://ria.ru/20250114/aviaperelety-1993557686.html
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково - РИА Новости, 14.01.2025
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково
Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:10:00+03:00
2025-01-14T00:10:00+03:00
2025-01-14T00:10:00+03:00
пулково (аэропорт)
общество
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. В воскресенье на работу петербургского аэропорта "Пулково" вводились временные ограничения из-за плохой погоды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим произошли значительные изменения в расписании рейсов. "Пассажирам отмененных рейсов предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на другие даты по аналогичным маршрутам… На данный момент последствия сбоя в графике минимизированы, с 14 января рейсы авиакомпании "Россия" будут обслуживаться в Пулково по расписанию", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялись прохладительные напитки и горячее питание, а также возможность заселения в гостиницу.
https://ria.ru/20250113/china-1993550339.html
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993336540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), общество, россия (авиакомпания)
Пулково (аэропорт), Общество, Россия (авиакомпания)
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково с 14 января