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"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково - РИА Новости, 14.01.2025
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"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково - РИА Новости, 14.01.2025
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково
Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. РИА Новости, 14.01.2025
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пулково (аэропорт)
общество
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. В воскресенье на работу петербургского аэропорта "Пулково" вводились временные ограничения из-за плохой погоды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим произошли значительные изменения в расписании рейсов. "Пассажирам отмененных рейсов предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на другие даты по аналогичным маршрутам… На данный момент последствия сбоя в графике минимизированы, с 14 января рейсы авиакомпании "Россия" будут обслуживаться в Пулково по расписанию", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялись прохладительные напитки и горячее питание, а также возможность заселения в гостиницу.
https://ria.ru/20250113/china-1993550339.html
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пулково (аэропорт), общество, россия (авиакомпания)
Пулково (аэропорт), Общество, Россия (авиакомпания)
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково

"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково с 14 января

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании.
В воскресенье на работу петербургского аэропорта "Пулково" вводились временные ограничения из-за плохой погоды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим произошли значительные изменения в расписании рейсов.
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"Пассажирам отмененных рейсов предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на другие даты по аналогичным маршрутам… На данный момент последствия сбоя в графике минимизированы, с 14 января рейсы авиакомпании "Россия" будут обслуживаться в Пулково по расписанию", - говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялись прохладительные напитки и горячее питание, а также возможность заселения в гостиницу.
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Пулково (аэропорт)ОбществоРоссия (авиакомпания)
 
 
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