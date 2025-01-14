https://ria.ru/20250114/aviaperelety-1993557686.html

"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково

"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково - РИА Новости, 14.01.2025

"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково

Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. РИА Новости, 14.01.2025

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пулково (аэропорт)

общество

россия (авиакомпания)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. В воскресенье на работу петербургского аэропорта "Пулково" вводились временные ограничения из-за плохой погоды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим произошли значительные изменения в расписании рейсов. "Пассажирам отмененных рейсов предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на другие даты по аналогичным маршрутам… На данный момент последствия сбоя в графике минимизированы, с 14 января рейсы авиакомпании "Россия" будут обслуживаться в Пулково по расписанию", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялись прохладительные напитки и горячее питание, а также возможность заселения в гостиницу.

https://ria.ru/20250113/china-1993550339.html

https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993336540.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пулково (аэропорт), общество, россия (авиакомпания)