Рейтинг@Mail.ru
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 14.01.2025 (обновлено: 09:52 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ataka-1993576698.html
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна - РИА Новости, 14.01.2025
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна
В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:48:00+03:00
2025-01-14T09:52:00+03:00
происшествия
казань
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993587649_0:392:810:848_1920x0_80_0_0_40f4e26878f1130f39d84913585fdadf.jpg
КАЗАНЬ, 14 янв — РИА Новости. В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова."Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны", — говорится в заявлении.Глава республики выехал на место происшествия и заслушал доклады.По данным пресс-службы, пострадавших нет. Экстренные службы быстро среагировали и устранили последствия атаки.
https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html
https://ria.ru/20241221/kazan-1990566831.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993587649_0:316:810:924_1920x0_80_0_0_3020c312b1bf09eed961d263e006c631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, рустам минниханов
Происшествия, Казань, Рустам Минниханов
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна

В пригороде Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна

Пожар после атаки БПЛА в Казани. Кадр видео очевидца
Пожар после атаки БПЛА в Казани. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Пожар после атаки БПЛА в Казани. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 14 янв РИА Новости. В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.
"Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны", — говорится в заявлении.
ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие
05:46
Глава республики выехал на место происшествия и заслушал доклады.
По данным пресс-службы, пострадавших нет. Экстренные службы быстро среагировали и устранили последствия атаки.
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах
21 декабря 2024, 09:19
 
ПроисшествияКазаньРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала