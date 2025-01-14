https://ria.ru/20250114/ataka-1993576698.html

В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна

В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна - РИА Новости, 14.01.2025

В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна

В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:48:00+03:00

2025-01-14T07:48:00+03:00

2025-01-14T09:52:00+03:00

происшествия

казань

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 14 янв — РИА Новости. В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова."Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны", — говорится в заявлении.Глава республики выехал на место происшествия и заслушал доклады.По данным пресс-службы, пострадавших нет. Экстренные службы быстро среагировали и устранили последствия атаки.

https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html

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казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, казань, рустам минниханов