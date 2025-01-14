https://ria.ru/20250114/ataka-1993576698.html
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна - РИА Новости, 14.01.2025
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна
В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:48:00+03:00
2025-01-14T07:48:00+03:00
2025-01-14T09:52:00+03:00
происшествия
казань
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 14 янв — РИА Новости. В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова."Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны", — говорится в заявлении.Глава республики выехал на место происшествия и заслушал доклады.По данным пресс-службы, пострадавших нет. Экстренные службы быстро среагировали и устранили последствия атаки.
https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, рустам минниханов
Происшествия, Казань, Рустам Минниханов
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна
В пригороде Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна