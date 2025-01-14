https://ria.ru/20250114/arest-1993655529.html

Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали

Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали - РИА Новости, 14.01.2025

Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали

Волгоградец, ранивший троих ножом в магазине в Щелково, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:10:00+03:00

2025-01-14T14:10:00+03:00

2025-01-14T14:25:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

россия

татьяна петрова

щелково

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Волгоградец, ранивший троих ножом в магазине в Щелково, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека с ранами обратились к медикам, подозреваемый задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК России продолжается сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями, в частности, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, также была проведена проверка показаний на месте с участием обвиняемого. Кроме того, назначены судебно-биологическая, молекулярно-генетическая и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, в результате произошедшего пострадал 22-летний покупатель супермаркета, которому были нанесены ему несколько ударов в область шеи. Отмечается, что "потерпевший смог вырваться из рук нападавшего, и, преследуя его, злоумышленник причинил ножевые ранения двум сотрудницам магазина"."Вину в инкриминируемом преступлении он признал и просил суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

https://ria.ru/20250114/krasnojarsk-1993599340.html

московская область (подмосковье)

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), волгоград, россия, татьяна петрова, щелково