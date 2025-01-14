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Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали - РИА Новости, 14.01.2025
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14:10 14.01.2025 (обновлено: 14:25 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/arest-1993655529.html
Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали
Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали - РИА Новости, 14.01.2025
Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали
Волгоградец, ранивший троих ножом в магазине в Щелково, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:10:00+03:00
2025-01-14T14:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
россия
татьяна петрова
щелково
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Волгоградец, ранивший троих ножом в магазине в Щелково, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека с ранами обратились к медикам, подозреваемый задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК России продолжается сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями, в частности, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, также была проведена проверка показаний на месте с участием обвиняемого. Кроме того, назначены судебно-биологическая, молекулярно-генетическая и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, в результате произошедшего пострадал 22-летний покупатель супермаркета, которому были нанесены ему несколько ударов в область шеи. Отмечается, что "потерпевший смог вырваться из рук нападавшего, и, преследуя его, злоумышленник причинил ножевые ранения двум сотрудницам магазина"."Вину в инкриминируемом преступлении он признал и просил суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), волгоград, россия, татьяна петрова, щелково
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Россия, Татьяна Петрова, Щелково
Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали

СК: житель Волгограда, ранивший троих ножом в магазине в Подмосковье, арестован

© ГУ МВД России по Московской областиМомент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео
Момент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© ГУ МВД России по Московской области
Момент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Волгоградец, ранивший троих ножом в магазине в Щелково, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека с ранами обратились к медикам, подозреваемый задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК России продолжается сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями, в частности, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, также была проведена проверка показаний на месте с участием обвиняемого. Кроме того, назначены судебно-биологическая, молекулярно-генетическая и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.
Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, в результате произошедшего пострадал 22-летний покупатель супермаркета, которому были нанесены ему несколько ударов в область шеи. Отмечается, что "потерпевший смог вырваться из рук нападавшего, и, преследуя его, злоумышленник причинил ножевые ранения двум сотрудницам магазина".
"Вину в инкриминируемом преступлении он признал и просил суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы", - добавили в прокуратуре.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградРоссияТатьяна ПетроваЩелково
 
 
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