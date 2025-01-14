Жителя Волгограда, напавшего на людей в подмосковном магазине, арестовали
СК: житель Волгограда, ранивший троих ножом в магазине в Подмосковье, арестован
© ГУ МВД России по Московской областиМомент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео
Момент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Волгоградец, ранивший троих ножом в магазине в Щелково, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека с ранами обратились к медикам, подозреваемый задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК России продолжается сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями, в частности, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, также была проведена проверка показаний на месте с участием обвиняемого. Кроме того, назначены судебно-биологическая, молекулярно-генетическая и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.
Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, в результате произошедшего пострадал 22-летний покупатель супермаркета, которому были нанесены ему несколько ударов в область шеи. Отмечается, что "потерпевший смог вырваться из рук нападавшего, и, преследуя его, злоумышленник причинил ножевые ранения двум сотрудницам магазина".
"Вину в инкриминируемом преступлении он признал и просил суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы", - добавили в прокуратуре.