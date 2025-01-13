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В Женеве проходят закрытые переговоры по ядерной проблеме, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
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11:27 13.01.2025 (обновлено: 11:30 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/zheneva-1993436572.html
В Женеве проходят закрытые переговоры по ядерной проблеме, сообщили СМИ
В Женеве проходят закрытые переговоры по ядерной проблеме, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
В Женеве проходят закрытые переговоры по ядерной проблеме, сообщили СМИ
Закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблеме проходят в Женеве, приводит иранское госагентство ISNA слова... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:27:00+03:00
2025-01-13T11:30:00+03:00
в мире
иран
великобритания
франция
рафаэль гросси
казем гариб-абади
маджид тахт-раванчи
магатэ
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ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости. Закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблеме проходят в Женеве, приводит иранское госагентство ISNA слова замглавы МИД Исламской республики по международным вопросам Казема Гариб-Абади. Ранее Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января. Эти переговоры закрыты для прессы. Конкретное место их проведения и уровень участников также не сообщалось. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана , они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран . Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html
https://ria.ru/20241230/iran-1992113411.html
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иран
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франция
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в мире, иран, великобритания, франция, рафаэль гросси, казем гариб-абади, маджид тахт-раванчи, магатэ, женева (город)
В мире, Иран, Великобритания, Франция, Рафаэль Гросси, Казем Гариб-Абади, Маджид Тахт-Раванчи, МАГАТЭ, Женева (город)
В Женеве проходят закрытые переговоры по ядерной проблеме, сообщили СМИ

ISNA: переговоры между Лондоном, Францией, Германией и Ираном проходят в Женеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на улицы Женевы. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости. Закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблеме проходят в Женеве, приводит иранское госагентство ISNA слова замглавы МИД Исламской республики по международным вопросам Казема Гариб-Абади.
Ранее Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Иран продолжит ориентироваться на Россию и Китай, заявили в РАН
6 января, 08:38
Эти переговоры закрыты для прессы. Конкретное место их проведения и уровень участников также не сообщалось.
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана , они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран .
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину
30 декабря 2024, 22:44
Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии, пишут СМИ
18 декабря 2024, 00:50
 
В миреИранВеликобританияФранцияРафаэль ГроссиКазем Гариб-АбадиМаджид Тахт-РаванчиМАГАТЭЖенева (город)
 
 
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