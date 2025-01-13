https://ria.ru/20250113/zheneva-1993436572.html

В Женеве проходят закрытые переговоры по ядерной проблеме, сообщили СМИ

В Женеве проходят закрытые переговоры по ядерной проблеме, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025

В Женеве проходят закрытые переговоры по ядерной проблеме, сообщили СМИ

Закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблеме проходят в Женеве, приводит иранское госагентство ISNA слова... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:27:00+03:00

2025-01-13T11:27:00+03:00

2025-01-13T11:30:00+03:00

в мире

иран

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франция

рафаэль гросси

казем гариб-абади

маджид тахт-раванчи

магатэ

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ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости. Закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблеме проходят в Женеве, приводит иранское госагентство ISNA слова замглавы МИД Исламской республики по международным вопросам Казема Гариб-Абади. Ранее Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января. Эти переговоры закрыты для прессы. Конкретное место их проведения и уровень участников также не сообщалось. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана , они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран . Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html

https://ria.ru/20241230/iran-1992113411.html

https://ria.ru/20241218/ssha-1989807275.html

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в мире, иран, великобритания, франция, рафаэль гросси, казем гариб-абади, маджид тахт-раванчи, магатэ, женева (город)