Скидка на налог: как оформить вычет на ребенка — пошаговая инструкция
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Налоговый вычет на ребенка — льгота, установленная государством для работающих родителей. Как получить стандартный и социальный вычет, какая сумма полагается на одного, двух или трех детей в 2025 году — в материале РИА Новости.
Налоговый вычет на детей
Стандартный налоговый вычет на ребенка — это льгота для родителей, которая позволяет уменьшить сумму НДФЛ. Можно сказать, что это "скидка" от государства на уплату налога, который взимается с заработной платы папы или мамы. Это фактически дает семьям с невысоким доходом дополнительные средства.
Общие правила
Правила, по которым назначают стандартный вычет на ребенка:
- родитель должен быть гражданином РФ и платить налог 13 % НДФЛ со своей зарплаты;
- в семье должен быть хотя бы один ребенок. При этом на выплаты можно рассчитывать родителю как несовершеннолетних, так и детей после 18 лет, если те учатся на платном отделении в вузе или признаны инвалидами I и II группы;
- начисление льгот производится каждый календарный месяц;
- если в семье несколько детей, то налоговые вычеты суммируются;
- оба родителя имеют право на получение выплат, если работают официально или регулярно платят налоги со своих доходов (в случае предпринимательской деятельности);
- один родитель может получать удвоенную выплату, если другой отказался от льготы.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Что касается предпринимателей, то здесь идет речь не о стандартном вычете, а о профессиональном, т.е. предназначенном для бизнесменов. Правда, нужно уточнить, что не всякий ИП может получать выплаты на ребенка, так как в этой сфере есть упрощенные системы налогообложения, где размер НДФЛ отличается (например, 6 % или 20 %). То же касается и самозанятых — в их случае налог на профессиональный доход (4 % или 6 %) также не подходит под условия льготы.
"Один из социальных налоговых вычетов — налоговый вычет на обучение. Он предусмотрен пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ. Такую компенсацию вправе получить родитель, оплативший обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме", — говорит Екатерина Гладкова, частный юрист.
Возврату подлежит не вся сумма расходов, а только фактически уплаченный налог. С 1 января 2024 года размер вычета на обучение детей увеличился до 110 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. Например, если всего родители заплатили 40 тыс. руб., компенсируют 13 %, то есть 5,2 тыс. руб. При этом заявить к вычету можно расходы только за три года.
Возврату подлежит не вся сумма расходов, а только фактически уплаченный налог. С 1 января 2024 года размер вычета на обучение детей увеличился до 110 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. Например, если всего родители заплатили 40 тыс. руб., компенсируют 13 %, то есть 5,2 тыс. руб. При этом заявить к вычету можно расходы только за три года.
Условия
Самое важное условие для получения вычета на ребенка — официальное трудоустройство родителя. То есть льготу государство предоставляет только ответственному налогоплательщику. Далее стоит учитывать, что компенсация согласно ст. 218 НК РФ гарантирована только тем, чей доход не превышает 450 тыс. рублей в год. Это около 37 тыс. рублей в месяц.
Доходы, которые учитываются для соблюдения лимита:
- зарплата, премии и надбавки;
- отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск;
- больничные;
- выплаты по ГПХ с физлицами, не зарегистрированными в качестве ИП;
- суточные свыше 700 руб. по внутренним командировкам и 2500 руб. по зарубежным;
- стоимость подарков в части, превышающей 4000 руб. в год;
- материальная помощь при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка в сумме свыше 50 000 руб. на каждого малыша;
- материальная помощь свыше 4000 руб.
Доходы, которые не учитываются:
- суточные в пределах 700 руб. по внутренним командировкам и 2500 руб. по зарубежным;
- выходные пособия при увольнении в пределах норм;
- стоимость подарков в части, не превышающей 4000 руб. в год;
- детские пособия, пособия по беременности и родам;
- компенсации, установленные законодательством;
- стоимость (свыше 4000 руб. в год) выигрышей и призов, полученных в ходе рекламных акций;
- проценты по вкладам в банках на территории России и проценты (купон) по обращающимся облигациям российских организаций сверх установленных лимитов;
- материальная выгода от экономии на процентах по рублевым и валютным займам и кредитам;
- доходы по ценным бумагам российских организаций (в т. ч. дивиденды), права по которым учитываются на счетах депо иностранных держателей (депозитарных программ), если такие доходы выплачиваются лицам, информация о которых не предоставлена налоговому агенту;
- доходы нерезидентов;
- дивиденды.
Право на выплаты имеют:
- родители, родные или приемные (при этом они могут быть разведены);
- мачеха и отчим;
- опекуны и попечители;
- родители, лишенные родительских прав. По данным ФНС, лица без родительских прав не освобождаются от обязанности содержать своих детей, потому также могут получить налоговый вычет.
Другими словами, тот, кто участвует в обеспечении ребенка, может претендовать на эту льготу.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСвидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера
Свидетельство о рождении на фоне клавиатуры планшетного компьютера
Суммы налогового вычета
Размер вычета на ребенка в 2025 году напрямую зависит от двух факторов:
- 1.числа детей в семье и их очередности (к примеру, если у пары родился ребенок, но у каждого из родителей есть еще по ребенку от прошлых браков, то последний будет считаться третьим);
- 2.наличия инвалидности у ребенка — с рождения или I, II группы.
Сумма налогового вычета на ребенка составляет:
- 1400 рублей — для первого ребенка в семье;
- 2800 рублей — на второго ребенка;
- 6000 рублей — на каждого последующего ребенка;
- 12000 рублей — на усыновленных детей и детей-инвалидов.
Если в семье только один родитель, то он может рассчитывать на удвоенную выплату.
© Depositphotos.com / pressmasterЖенщина с ребенком в инвалидной коляске
© Depositphotos.com / pressmaster
Женщина с ребенком в инвалидной коляске
Ребенок-инвалид
Родителю (или тому, кто его заменяет) ребенка — инвалида детства, а также ребенка — инвалида I, II группы, помимо стандартного вычета, положен дополнительный повышенный налоговый вычет — 12000 рублей. На такую выплату могут рассчитывать родители не только несовершеннолетних детей-инвалидов, но и тех, кто обучается в вузе с 18 до 24 лет на очном платном отделении.
Налоговые вычеты могут суммироваться. Например, если в семье появляется первый ребенок и он получает инвалидность, то к базовой сумме 1400 рублей прибавляется 12000 рублей. Таким образом вычет составит 13400 рублей.
Пример расчета
Для примера можно взять следующую ситуацию.
В семье трое человек — двое родителей и один ребенок десяти лет.
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Папа и мама имеют официальную работу и платят подоходный налог — 13 % от своей зарплаты каждый месяц. При этом отец получает 50000 рублей ежемесячно, а мать — 25000 рублей. В таком случае оформить налоговый вычет сможет только мама, так как ее суммарный доход в год без вычета НДФЛ составляет 300000 рублей. Папин доход — 600000 рублей в год, что выходит за установленные законом рамки.
Выходит, что семья получит вычет в размере 1400 рублей.
Еще один пример в контексте выплат после обучения приводит юрист Екатерина Гладкова:
"Допустим, в 2024 году вы платили за заочное обучение в вузе за себя, и в этом же году ваш сын пошел учиться в автошколу. Стоимость вашего заочного обучения — 150000 руб. в год, а за сына вы заплатили 70000 руб.
Тогда вы можете оформить налоговый вычет и за свое заочное обучение, и отдельно за сына. Вы получите:
за себя — 19500 руб. (150000 *13 %), так как налоговый вычет за собственное обучение на заочном ограничен суммой в 150000 руб.;
за сына — 14300 руб. (11000 * 13 %), так как лимит налогового вычета за обучение ребенка в 2024 году составляет 110000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.
Если вы учились на заочном в 2022 году, то крайний срок подачи документов — декабрь 2025 года".
Другой пример расчета можно также посмотреть на портале госуслуг.
Как получить вычет на ребенка
Чтобы вернуть часть уплаченного налога, нужно определиться со способом оформления вычета. Есть два варианта:
- 1.через работодателя;
- 2.через налоговую.
В первом случае родители могут подать заявление на вычет в текущем году сразу после рождения ребенка или заключения трудового договора на своей работе — в отдел кадров или бухгалтерию. Во втором — лично обратиться в налоговую.
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкНовое здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Новое здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Документы
Чтобы оформить налоговый вычет на работе, нужно собрать следующий пакет документов:
- свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;
- свидетельство о браке, если есть;
- документ, подтверждающий содержание ребенка, если родители разведены (например, справка с места жительства, копия заверенного соглашения об уплате алиментов и др.);
- справка об инвалидности (если есть);
- справка об очной форме обучения (если ребенок учится);
- справка 2-НДФЛ от предыдущего работодателя (нужна, если претендующий на выплату трудится на нынешнем месте не с начала года);
- постановление органа опеки (если есть).
Что касается оформления через налоговую, к вышеперечисленным документам нужно будет добавить декларацию по форме 3-НДФЛ за прошедшие годы работы. Ее можно заполнить онлайн в личном кабинете налогоплательщика, авторизовавшись через "Госуслуги". Если этот способ не подходит, то можно воспользоваться специальным сервисом "Декларация" или прямо в налоговой заполнить бумажную форму.
С 2025 года подавать заявление не требуется. Достаточно копии свидетельств о рождении детей и других подтверждающих документов, например, справки из вуза об очном обучении, если ребенок старше 18 лет.
Как удвоить вычет за детей
Получить двойной вычет на ребенка можно в трех случаях.
- 1.В семье есть только один родитель, опекун, усыновитель или попечитель — для этого нужно подтвердить факт смерти или пропажи второго родителя.
- 2.Ребенка воспитывает только мама, а в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк.
- 3.Один из родителей отказывается от льготы в пользу другого. Здесь есть важный момент: оба должны быть официально трудоустроены и выплачивать налог. Т.е. безработный родитель или, к примеру, мама в декрете не могут отказаться от выплаты в чью-либо пользу, так как изначально она им не положена.
Чтобы работодатель был уверен, что второй родитель работает и его доход не выходит за установленные рамки, каждый месяц первому родителю необходимо предоставлять справку 2-НДФЛ в бухгалтерию, тогда двойной вычет будет гарантировано выплачен.
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Как получить вычет за предыдущие годы
Бывает так, что по каким-либо причинам родители не обращаются за налоговым вычетом на ребенка, пропуская несколько лет. В таком случае льготу все равно можно получить, но только за последние три года работы. Для этого нужно отнести в налоговую следующие документы:
- заявление на вычет по НДФЛ с реквизитами счета для перечисления ранее уплаченных лишних средств;
- документы на право вычета (по стандартному списку, приведенному выше);
- справки 2-НДФЛ за пропущенные годы;
- декларация по форме 3-НДФЛ.
После обращения в налоговую придется подождать около трех месяцев, пока органы проверят информацию, и затем деньги поступят на счет заявителя.
Изменения в 2025 году
С 2025 года повысились налоговые вычеты на второго и последующих детей, лимит доходов, до которого они предоставляются, вырос до 450 000 рублей. Работодатель теперь не обязан контролировать, получает ли сотрудник вычет на детей где-то еще. Налоговая по итогам года самостоятельно перепроверит сумму налоговых вычетов и выявит излишки при их наличии.
Процесс возврата уплаченного налога стал удобнее. Социальные вычеты можно оформить в упрощенном порядке: налогоплательщикам не нужно оформлять декларацию по итогам года и подтверждать доходы и расходы. Все данные налоговая получит в рамках межведомственного взаимодействия. Для оформления вычета нужно только подписать заявление в личном кабинете налогоплательщика.