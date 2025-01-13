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Украинский пленный заявил, что не видел, чтобы погибших эвакуировали
Украинский пленный заявил, что не видел, чтобы погибших эвакуировали - РИА Новости, 13.01.2025
Украинский пленный заявил, что не видел, чтобы погибших эвакуировали
Пленный украинский военнослужащий Павел Короколин из Черкасской области рассказал, что за время службы ни разу не видел, чтобы тела погибших его сослуживцев... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:16:00+03:00
2025-01-13T09:16:00+03:00
2025-01-13T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Павел Короколин из Черкасской области рассказал, что за время службы ни разу не видел, чтобы тела погибших его сослуживцев были эвакуированы, сообщили в Минобороны РФ."Двухсотых" я ни одного не видел, чтобы забирали. Это неправильно. Это просто пушечное мясо", - сказал Короколин.Он рассказал, что сотрудники военкомата насильно привезли его в отделение в сентябре прошлого года, оттуда доставили в учебную часть в Новомосковске в Днепропетровской области. Ещё через несколько дней Короколина с сослуживцами доставили в Сумскую область, откуда вывезли на позицию в Курской области. Пленный сообщил, что его контузило на третий день на позиции, после чего он решил дезертировать, но в декабре был схвачен и доставлен обратно в батальон. Короколин опять оказался в Курской области, где ему была поставлена задача окапываться. Тогда он и принял решение сдаться в плен военнослужащим группировки ВС РФ "Север" и сохранил свою жизнь.
https://ria.ru/20250111/plennye-1993292062.html
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россия, курская область, черкасская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Черкасская область, Безопасность
Украинский пленный заявил, что не видел, чтобы погибших эвакуировали
Пленный ВСУ Короколин заявил, что ни разу не видел, чтобы погибших эвакуировали