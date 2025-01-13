https://ria.ru/20250113/voyna-1993394120.html

Историк рассказал о Восточно-Прусской операции

Историк рассказал о Восточно-Прусской операции - РИА Новости, 13.01.2025

Историк рассказал о Восточно-Прусской операции

Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция стала одной из самых успешных за годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости научный директор... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T00:31:00+03:00

2025-01-13T00:31:00+03:00

2025-01-13T00:31:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция стала одной из самых успешных за годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Тринадцатого января, 80 лет назад, началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция. "Одновременно с подготовкой Висло-Одерской операции по освобождению Польши готовилась и Восточно-Прусская операция. Она продолжалась 103 дня и является самой продолжительной в 1945 году и, несомненно, одной из самых успешных стратегической операцией Красной армии за все годы Великой Отечественной войны. Операция началась 13 января, а завершилась 25 апреля. Дело в том, что Восточная Пруссия издревле была цитаделью германского милитаризма. Именно так ее называли лидеры большой тройки: Черчилль, Рузвельт и Сталин. В частности, на Ялтинской конференции", - сказал Мягков. В ней участвовали силы 3-го Белорусского фронта (командующий – генерал армии Иван Черняховский) и 2-го Белорусских фронта (командующий – маршал СССР Константин Рокоссовский). "Немцы в Восточной Пруссии создали несколько полос обороны, каждая из которых состояла из трех траншей. Были и минные поля, и колючая проволока, и доты с дзотами. Все это вписывалось в естественный рельеф местности. Ведь там - леса, ручьи, болота. Все это, конечно же, создавало тяжелые условия для проведения операции. Надо сказать, что еще в конце 1944 года части Красной армии ворвались на территорию Восточной Пруссии, но тогда развить успех они не сумели, не хватало сил", - отметил научный директор РВИО. Он также напомнил, что во время проведения операции, 17 февраля 1945 года, был смертельно ранен генерал армии Иван Черняховский. Осколок попал ему в область рядом с сердцем. "Черняховский был талантливым военачальником, самым молодым командующим фронта, которому, по некоторым сведениям, вскоре должны были присвоить звание маршала Советского Союза, но он, к сожалению, не дожил до этого дня. Это была большая потеря. В итоге командующим 3-м Белорусским фронтом вместо Черняховского был назначен маршал Александр Василевский, бывший на тот момент начальником Генерального штаба", - сказал Мягков. Он сравнил то, как Германия, обороняясь в Восточной Пруссии, бросала тогда в окопы войска вермахта, эсэсовцев, отряды фольксштурма с тем, как сегодня, по сути, то же самое делает Украина, бросая на позиции всех, кого попало. "Германия бросала фольксштурм с фаустпатронами людей, возраст которых был от 14 до 70 лет. Оборонялось в Восточной Пруссии до 800 тысяч человек. В то время, как у Красной Армии на двух фронтах, было превосходство. Их численность составляла более 1 миллиона 600 тысяч человек. При этом, у нас было также превосходство в танках, в артиллериии и в авиации", - сказал Мягков. Действия военной авиации собеседник агентства описал отдельно. "Военно-воздушные силы Красной Армии сыграли выдающуюся роль в Восточно-Прусской операции, в которой было задействовано свыше 3 тысяч самолетов. Соотношение с немецкими было четыре к одному. Несмотря на короткий световой день зимой, успевало вылетать на бомбежку немецких укреплений до 1500 самолетов, которые за день сбрасывали до 2 тысяч тонн (2 млн килограмм) в основном тяжелых бомб", - отметил научный директор РВИО. Использовалась в операции, особенно при взятии Кенигсберга, и тяжелая артиллерия. Это - орудия калибра от 122-мм до 203-мм большой и особой мощности. "Они как раз разрушали немецкие укрепления, которые были у них в городах. Так что мы прогрызали немецкую оборону и здесь надо сказать о том, что наши войска не просто научились воевать, но они были на голову выше немецких войск, которые оборонялись в Восточной Пруссии и в Кенигсберге. Действия штурмовых групп того времени можно сравнить с тем, как сегодня героически проявляют себя наши штурмовики в ходе СВО. На вооружении штурмовой группы были пулеметы, автоматы, минометы и огнеметы", - заметил Мягков. Два советских фронта, действовавших в Восточной Пруссии, к апрелю расчленили группировку противника и вышли к Балтийскому морю. "Штурм Кенигсберга, который обороняли 130 тысяч немецких солдат, продолжался всего четыре дня - с 6 по 9 апреля. Этот крупный город защищали отборные мотивированные немецкие части, которые в начале не хотели сдаваться, но ничего не могли противопоставить Красной Армии. Мы потеряли тогда при штурме Кенигсберга на порядок меньше солдат, чем германские части при обороне города. Всего там полегло 40 тысяч немцев убитыми, и 90 тысяч сдались в плен", - подчеркнул ученый. Далее Красная Армия уничтожала противника на побережье Балтийского моря. "В боях на Земландском полуострове при прорыве рубежей немецкой обороны в Восточной Пруссии участвовал младший брат Зои Космодемьянской Александр. Так, 6 апреля 1945 Александр в Кенигсберге на тяжелом танке КВ самостоятельно форсировал канал Ландграбен. Уничтожив батарею фашистов, удерживал плацдарм до создания переправы войск", - сказал Мягков. После этого боя Александр получил звание гвардии старшего лейтенанта и был назначен командиром батареи гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка. Затем в бою с противотанковой батареей уничтожил четыре орудия и около роты пехоты. По словам собеседника, после того, как его самоходка была подбита, Космодемьянский выпрыгнул из нее и вступил в стрелковый бой с оставшейся пехотой нацистов и захватил ключевой опорный пункт на Земландском полуострове. В этом бою он получил смертельное ранение. В июне 1945 года Александру Космодемьянскому посмертно было присвоено звание Героя СССР. Мягков подчеркнул в комментарии РИА Новости, что победа в операции досталась большой кровью. "Погибло 126 тысяч красноармейцев, но немцы понесли несоизмеримо большие потери: только убитыми – 105 тысяч человек и 220 тысяч человек были взяты в плен", - сказал он. По его словам, в результате Восточно-Прусской операции был уничтожен очаг гитлеровского милитаризма. Кроме того, в ходе переговоров большой тройки в Ялте было принято решение о том, что треть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсберг после войны отходит Советскому Союзу, а ее две трети - Польскому государству. "Знали бы мы тогда, что будет происходить с братской Польшей и Прибалтийскими странами сегодня, когда все они вступили в НАТО, то на месте И.В. Сталина, если гипотетически представить, границу между польскими территориями от Восточной Пруссии и СССР нужно было проводить совершенно по-другому. На мой взгляд, вся Восточная Пруссия должна была отойти в состав Советского Союза, а конкретно - в состав РСФСР. Тогда бы мы не имели сегодня проблем с доставкой грузов и транспортным сообщением по суше в Калининградскую область, и не было бы у нас проблем с Литвой и Польшей, которые сегодня только и желают чинить препятствия в этом вопросе", - подчеркнул собеседник.

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https://ria.ru/20250110/osvobozhdenie-1993104701.html

https://ria.ru/20241020/dokumenty-1978944443.html

https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, ялта, кенигсберг, иван черняховский, зоя космодемьянская, константин рокоссовский, нато, общество