Володин пригласил словацких коллег на мероприятия в честь 80-летия Победы
Володин пригласил словацких коллег поучаствовать в праздновании 80-летия Победы
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных и праздничных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы, сообщается на сайте Госдумы.
В Государственной думе в понедельник состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с делегацией словацкого парламента во главе с руководством Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко — заместителем председателя совета, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) и Тибором Гашпаром - представителем фракции "Курс - социальная демократия", в ходе встречи обсуждались вопросы активизации российско-словацкого сотрудничества на межпарламентском уровне, говорится в сообщении.
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"Обсуждались вопросы защиты исторической памяти о Великой Победе, 80-летие которой будет отмечаться в этом году. Председатель ГД пригласил словацких коллег принять участие в памятных и праздничных мероприятиях, в том числе в международном форуме, посвященному сохранению исторической памяти, который пройдет в Волгограде под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - сказано на сайте ГД.
"Мы с уважением и словами благодарности относимся к нашим коллегам и гражданам Словакии за то, что они берегут память о наших солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, во время освобождения Словакии, за ее свободу и независимость от фашистских захватчиков. И нам очень важно то, что мы одинаково оцениваем их подвиг", – заключил Володин.
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