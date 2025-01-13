https://ria.ru/20250113/volodin-1993482183.html

Володин пригласил словацких коллег на мероприятия в честь 80-летия Победы

Володин пригласил словацких коллег на мероприятия в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 13.01.2025

Володин пригласил словацких коллег на мероприятия в честь 80-летия Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных и праздничных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:26:00+03:00

2025-01-13T15:26:00+03:00

2025-01-13T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных и праздничных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы, сообщается на сайте Госдумы. В Государственной думе в понедельник состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с делегацией словацкого парламента во главе с руководством Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко — заместителем председателя совета, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) и Тибором Гашпаром - представителем фракции "Курс - социальная демократия", в ходе встречи обсуждались вопросы активизации российско-словацкого сотрудничества на межпарламентском уровне, говорится в сообщении. "Обсуждались вопросы защиты исторической памяти о Великой Победе, 80-летие которой будет отмечаться в этом году. Председатель ГД пригласил словацких коллег принять участие в памятных и праздничных мероприятиях, в том числе в международном форуме, посвященному сохранению исторической памяти, который пройдет в Волгограде под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - сказано на сайте ГД. "Мы с уважением и словами благодарности относимся к нашим коллегам и гражданам Словакии за то, что они берегут память о наших солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, во время освобождения Словакии, за ее свободу и независимость от фашистских захватчиков. И нам очень важно то, что мы одинаково оцениваем их подвиг", – заключил Володин.

https://ria.ru/20241214/vuchich-1989246999.html

https://ria.ru/20241212/pobeda-1988736033.html

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словакия, вячеслав володин, андрей данко, госдума рф, в мире, день победы, день победы. подготовка к празднику