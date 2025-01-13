https://ria.ru/20250113/vatrushka-1993473056.html
В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке
В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке - РИА Новости, 13.01.2025
В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке
Мотоциклист в Ленинградской области катал пассажира на "ватрушке", теперь обоих ищет полиция за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:28:00+03:00
2025-01-13T14:28:00+03:00
2025-01-13T15:00:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993473335_0:0:2119:1192_1920x0_80_0_0_80f44ec31e0796b13b9fa8eca085fe44.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Мотоциклист в Ленинградской области катал пассажира на "ватрушке", теперь обоих ищет полиция за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в интернете появился ролик, где водитель мотоцикла едет по поселку Назия Кировского района Ленобласти с привязанной сзади "ватрушкой", на которой сидит пассажир. Отмечается, что к моменту прибытия сотрудников ГАИ нарушителей уже не было на месте происшествия. "По данному факту было возбуждено административное делопроизводство в соответствии с частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля – ред.). Сотрудники Госавтоинспекции ищут нарушителей и не оставят факт нарушения ПДД безнаказанным", – говорится в сообщении. ГАИ напоминает, что в этом случае ответственность понесет как водитель, так и тот, кто катается на импровизированном "прицепе" (санках или тюбинге). Согласно информации на странице администрации Назиевского городского поселения в соцсети "ВКонтакте", катание на "ватрушке", привязанной к мотоциклу, проходило накануне в период работы на дорогах снегоуборочной техники.
https://ria.ru/20250110/studentka-1993157034.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993473335_0:0:1589:1192_1920x0_80_0_0_14c16f24e10dcfd85de025af9c17e9a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке
Полиция ищет мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке в поселке Назия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости.
Мотоциклист в Ленинградской области катал пассажира на "ватрушке", теперь обоих ищет полиция за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в интернете появился ролик, где водитель мотоцикла едет по поселку Назия Кировского района Ленобласти с привязанной сзади "ватрушкой", на которой сидит пассажир. Отмечается, что к моменту прибытия сотрудников ГАИ нарушителей уже не было на месте происшествия.
«
"По данному факту было возбуждено административное делопроизводство в соответствии с частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля – ред.). Сотрудники Госавтоинспекции ищут нарушителей и не оставят факт нарушения ПДД безнаказанным", – говорится в сообщении.
ГАИ напоминает, что в этом случае ответственность понесет как водитель, так и тот, кто катается на импровизированном "прицепе" (санках или тюбинге).
Согласно информации на странице администрации Назиевского городского поселения в соцсети "ВКонтакте", катание на "ватрушке", привязанной к мотоциклу, проходило накануне в период работы на дорогах снегоуборочной техники.