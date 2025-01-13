https://ria.ru/20250113/vatrushka-1993473056.html

В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке

В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке - РИА Новости, 13.01.2025

В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке

Мотоциклист в Ленинградской области катал пассажира на "ватрушке", теперь обоих ищет полиция за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:28:00+03:00

2025-01-13T14:28:00+03:00

2025-01-13T15:00:00+03:00

происшествия

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Мотоциклист в Ленинградской области катал пассажира на "ватрушке", теперь обоих ищет полиция за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в интернете появился ролик, где водитель мотоцикла едет по поселку Назия Кировского района Ленобласти с привязанной сзади "ватрушкой", на которой сидит пассажир. Отмечается, что к моменту прибытия сотрудников ГАИ нарушителей уже не было на месте происшествия. "По данному факту было возбуждено административное делопроизводство в соответствии с частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля – ред.). Сотрудники Госавтоинспекции ищут нарушителей и не оставят факт нарушения ПДД безнаказанным", – говорится в сообщении. ГАИ напоминает, что в этом случае ответственность понесет как водитель, так и тот, кто катается на импровизированном "прицепе" (санках или тюбинге). Согласно информации на странице администрации Назиевского городского поселения в соцсети "ВКонтакте", катание на "ватрушке", привязанной к мотоциклу, проходило накануне в период работы на дорогах снегоуборочной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ленинградская область