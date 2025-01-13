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В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке - РИА Новости, 13.01.2025
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14:28 13.01.2025 (обновлено: 15:00 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/vatrushka-1993473056.html
В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке
В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке - РИА Новости, 13.01.2025
В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке
Мотоциклист в Ленинградской области катал пассажира на "ватрушке", теперь обоих ищет полиция за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:28:00+03:00
2025-01-13T15:00:00+03:00
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Мотоциклист в Ленинградской области катал пассажира на "ватрушке", теперь обоих ищет полиция за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в интернете появился ролик, где водитель мотоцикла едет по поселку Назия Кировского района Ленобласти с привязанной сзади "ватрушкой", на которой сидит пассажир. Отмечается, что к моменту прибытия сотрудников ГАИ нарушителей уже не было на месте происшествия. "По данному факту было возбуждено административное делопроизводство в соответствии с частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля – ред.). Сотрудники Госавтоинспекции ищут нарушителей и не оставят факт нарушения ПДД безнаказанным", – говорится в сообщении. ГАИ напоминает, что в этом случае ответственность понесет как водитель, так и тот, кто катается на импровизированном "прицепе" (санках или тюбинге). Согласно информации на странице администрации Назиевского городского поселения в соцсети "ВКонтакте", катание на "ватрушке", привязанной к мотоциклу, проходило накануне в период работы на дорогах снегоуборочной техники.
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происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области ищут мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке

Полиция ищет мотоциклиста, катавшего пассажира на ватрушке в поселке Назия

© СоцсетиМотоциклист привязал тюбинг и катал "пассажира" по проезжей части в поселке Назия Ленинградской области. Кадр видео
Мотоциклист привязал тюбинг и катал пассажира по проезжей части в поселке Назия Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Соцсети
Мотоциклист привязал тюбинг и катал "пассажира" по проезжей части в поселке Назия Ленинградской области. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Мотоциклист в Ленинградской области катал пассажира на "ватрушке", теперь обоих ищет полиция за нарушение ПДД, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в интернете появился ролик, где водитель мотоцикла едет по поселку Назия Кировского района Ленобласти с привязанной сзади "ватрушкой", на которой сидит пассажир. Отмечается, что к моменту прибытия сотрудников ГАИ нарушителей уже не было на месте происшествия.
«
"По данному факту было возбуждено административное делопроизводство в соответствии с частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля – ред.). Сотрудники Госавтоинспекции ищут нарушителей и не оставят факт нарушения ПДД безнаказанным", – говорится в сообщении.
ГАИ напоминает, что в этом случае ответственность понесет как водитель, так и тот, кто катается на импровизированном "прицепе" (санках или тюбинге).
Согласно информации на странице администрации Назиевского городского поселения в соцсети "ВКонтакте", катание на "ватрушке", привязанной к мотоциклу, проходило накануне в период работы на дорогах снегоуборочной техники.
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