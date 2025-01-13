https://ria.ru/20250113/ukraina-1993538099.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 13.01.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрыв прогремел в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:53:00+03:00
2025-01-13T19:53:00+03:00
2025-01-13T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. "В Сумах слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы