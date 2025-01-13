https://ria.ru/20250113/trevoga-1993404022.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:56:00+03:00

2025-01-13T04:56:00+03:00

2025-01-13T04:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе 12 января в 23.15 мск. Ее отменили спустя пять часов 12 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20240318/opasnost-1934119277.html

воронежская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность