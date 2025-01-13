https://ria.ru/20250113/trevoga-1993404022.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:56:00+03:00
2025-01-13T04:56:00+03:00
2025-01-13T04:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе 12 января в 23.15 мск. Ее отменили спустя пять часов 12 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240318/opasnost-1934119277.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников