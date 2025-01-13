https://ria.ru/20250113/tramp-1993471225.html

Жена заключенного в плену у талибов* американца обратилась к Трампу

Жена заключенного в плену у талибов* американца обратилась к Трампу - РИА Новости, 13.01.2025

Жена заключенного в плену у талибов* американца обратилась к Трампу

Анна Корбетт, жена американца Райана Корбетта, который с 2022 года находится в плену у талибов* (движение "Талибан"*), заявила, что обратилась за поддержкой к... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:20:00+03:00

2025-01-13T14:20:00+03:00

2025-01-13T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Анна Корбетт, жена американца Райана Корбетта, который с 2022 года находится в плену у талибов* (движение "Талибан"*), заявила, что обратилась за поддержкой к избранному президенту США Дональду Трампу, разочаровавшись в действиях администрации президента Штатов Джо Байдена. "Он (Джо Байден) уделил нам около 30 минут, был очень любезен, но, по сути, сказал, что не сможет вернуть Райана домой. Было очень тяжело слышать это после всего, что мы прошли", - рассказала женщина изданию Daily Caller о своем недавнем телефонном разговоре с Байденом. По словам Корбетт, за два с половиной года она совершила 16 поездок в Вашингтон, пытаясь добиться освобождения мужа. Однако президент Байден впервые связался с ней лишь на этой неделе, за несколько дней до завершения своего срока. Она добавила, что считает упущенной возможность заключить сделку, которая могла бы освободить ее мужа. Не надеясь больше на поддержку Байдена, Корбетт отправилась в Палм-Бич, чтобы попытаться встретиться с Дональдом Трампом. По ее словам, команда избранного президента уже проявила больше внимания к делу, чем действующая администрация. "Я благодарна за то, что, похоже, наша семья стала более приоритетной, чем это было за последние почти два с половиной года", — отметила Анна в разговоре с Daily Caller. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США обсуждают с талибами* обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на одного заключенного, вероятно, связанного с экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"** Усамой бен Ладеном Мухаммада Рахима аль-Афгани. США, в свою очередь, просят освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби. Однако 10 января 2025 года представители движения "Талибан"* отложили обмен заключенными до инаугурации избранного президента Штатов Дональда Трампа.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250102/tramp-1992349509.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992764343.html

https://ria.ru/20240901/ssha-1969816892.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), афганистан, джо байден, дональд трамп, талибан, оон, аль-каида