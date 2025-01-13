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В Хабаровском крае нашли тигрят отловленной конфликтной тигрицы - РИА Новости, 13.01.2025
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03:07 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html
В Хабаровском крае нашли тигрят отловленной конфликтной тигрицы
В Хабаровском крае нашли тигрят отловленной конфликтной тигрицы - РИА Новости, 13.01.2025
В Хабаровском крае нашли тигрят отловленной конфликтной тигрицы
Найдены два амурских тигренка "конфликтной" тигрицы, отловленной в декабре 2024 года в Хабаровском крае, они выглядят хорошо, едят мясо, для котят построили... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:07:00+03:00
2025-01-13T03:07:00+03:00
общество
хабаровский край
россия
нанайский район
международный союз охраны природы
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ХАБАРОВСК, 13 янв - РИА Новости. Найдены два амурских тигренка "конфликтной" тигрицы, отловленной в декабре 2024 года в Хабаровском крае, они выглядят хорошо, едят мясо, для котят построили специальный вольер, сообщил РИА Новости представитель центра "Амурский тигр" Андрей Шоршин. Ночью 18 декабря 2024 года в окрестностях села Троицкое Нанайского района отловлена "конфликтная" амурская тигрица старше 3 лет. Внешних повреждений у хищницы не было обнаружено, за исключением левого глаза. Специалисты выяснили, что, судя по состоянию грудных сосков, у тигрицы должны быть тигрята. Их поиском занялись сразу после отлова кошки. Как уточнил агентству Шоршин, дикая кошка находится в реабилитационном центре "Утес" в Хабаровском крае. "Нашли и отловили двух тигрят "конфликтной" тигрицы с травмой глаза, которую отловили еще в декабре прошлого года. Котята выглядят нормально, не истощены, им примерно шесть-семь месяцев. Их поместили в центр охотнадзора для охраны амурского тигра в селе Сосновка Хабаровского края, для тигрят построили временный вольер. Они пьют и едят хорошо. Едят мясо, от молока не зависят - в таком возрасте уже, что не постоянно хвостиком за мамкой. Она ушла за едой - они ждут", - рассказал Шоршин. По его словам, "конфликтную" тигрицу уже не выпустят в дикую природу. Кроме того, Шоршин уточнил, что вопрос по поводу судьбы тигрят решается. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесённого в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. Эти хищники обитают на территории четырёх российских субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.
https://ria.ru/20241216/primore-1989417280.html
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общество, хабаровский край, россия, нанайский район, международный союз охраны природы
Общество, Хабаровский край, Россия, Нанайский район, Международный союз охраны природы
В Хабаровском крае нашли тигрят отловленной конфликтной тигрицы

В Хабаровском крае нашли двух тигрят отловленной в декабре конфликтной тигрицы

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Амурский тигр. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 13 янв - РИА Новости. Найдены два амурских тигренка "конфликтной" тигрицы, отловленной в декабре 2024 года в Хабаровском крае, они выглядят хорошо, едят мясо, для котят построили специальный вольер, сообщил РИА Новости представитель центра "Амурский тигр" Андрей Шоршин.
Ночью 18 декабря 2024 года в окрестностях села Троицкое Нанайского района отловлена "конфликтная" амурская тигрица старше 3 лет. Внешних повреждений у хищницы не было обнаружено, за исключением левого глаза. Специалисты выяснили, что, судя по состоянию грудных сосков, у тигрицы должны быть тигрята. Их поиском занялись сразу после отлова кошки. Как уточнил агентству Шоршин, дикая кошка находится в реабилитационном центре "Утес" в Хабаровском крае.
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"Нашли и отловили двух тигрят "конфликтной" тигрицы с травмой глаза, которую отловили еще в декабре прошлого года. Котята выглядят нормально, не истощены, им примерно шесть-семь месяцев. Их поместили в центр охотнадзора для охраны амурского тигра в селе Сосновка Хабаровского края, для тигрят построили временный вольер. Они пьют и едят хорошо. Едят мясо, от молока не зависят - в таком возрасте уже, что не постоянно хвостиком за мамкой. Она ушла за едой - они ждут", - рассказал Шоршин.
По его словам, "конфликтную" тигрицу уже не выпустят в дикую природу. Кроме того, Шоршин уточнил, что вопрос по поводу судьбы тигрят решается.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесённого в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. Эти хищники обитают на территории четырёх российских субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.
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ОбществоХабаровский крайРоссияНанайский районМеждународный союз охраны природы
 
 
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