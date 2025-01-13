Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства
Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства в сельском хозяйстве
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он рассказал о том, что профильная государственная программа развития сельского хозяйства была скорректирована с учетом поручений президента РФ Владимира Путина.
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"Ещё одна мера для улучшения ситуации с кадрами – предоставление нового вида поддержки малым предпринимателям на селе. Такой грант станут получать ветераны и участники специальной военной операции, которые уволились в запас и готовы заниматься сельским хозяйством", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Как уточнили в кабмине, размер гранта на разведение крупного рогатого скота составит до 7 миллионов рублей, по другим направлениям – до 5 миллионов рублей.
"С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов. Тем более что с каждым годом на селе появляется всё больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела и строительства дома", - также сообщил Мишустин.
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С этими целями правительство компенсирует часть расходов агропредприятиям по соглашениям о целевом обучении и ученическим договорам. Частично будет восполнена оплата труда и проживания учащихся на производственной практике. Научные работники и специалисты вузов, реализующие проекты в АПК, получат стимулирующие выплаты в размере 40 тысяч рублей в месяц. Такая же поддержка в размере 30 тысяч рублей будет предоставлена учителям агроклассов. Агропредприятия и ИП смогут вернуть часть средств на строительство и приобретение жилья преподавателям аграрных вузов – оно будет предоставляться им по договору найма. При этом педагоги смогут выкупить его в собственность после пяти лет работы по цене, не превышающей 20% расчетной стоимости, а после 10 лет работы – 1% расчетной стоимости. Правительство также частично возместит затраты на капремонт и оснащение оборудованием образовательных организаций с агроклассами, а также специальных учебных заведений, курируемых Минсельхозом.
"Их у нас порядка 40. В целом размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30 до 95%. Всего на эти цели в текущем году предусмотрели свыше 6,5 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.
Он также попросил Минсельхоз обеспечить реализацию поставленных президентом задач по улучшению положения дел с кадрами для АПК.