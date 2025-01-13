https://ria.ru/20250113/svo-1993434109.html

Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства

Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства - РИА Новости, 13.01.2025

Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства

Ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:15:00+03:00

2025-01-13T11:15:00+03:00

2025-01-13T11:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

михаил мишустин

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он рассказал о том, что профильная государственная программа развития сельского хозяйства была скорректирована с учетом поручений президента РФ Владимира Путина. "Ещё одна мера для улучшения ситуации с кадрами – предоставление нового вида поддержки малым предпринимателям на селе. Такой грант станут получать ветераны и участники специальной военной операции, которые уволились в запас и готовы заниматься сельским хозяйством", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Как уточнили в кабмине, размер гранта на разведение крупного рогатого скота составит до 7 миллионов рублей, по другим направлениям – до 5 миллионов рублей. "С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов. Тем более что с каждым годом на селе появляется всё больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела и строительства дома", - также сообщил Мишустин. С этими целями правительство компенсирует часть расходов агропредприятиям по соглашениям о целевом обучении и ученическим договорам. Частично будет восполнена оплата труда и проживания учащихся на производственной практике. Научные работники и специалисты вузов, реализующие проекты в АПК, получат стимулирующие выплаты в размере 40 тысяч рублей в месяц. Такая же поддержка в размере 30 тысяч рублей будет предоставлена учителям агроклассов. Агропредприятия и ИП смогут вернуть часть средств на строительство и приобретение жилья преподавателям аграрных вузов – оно будет предоставляться им по договору найма. При этом педагоги смогут выкупить его в собственность после пяти лет работы по цене, не превышающей 20% расчетной стоимости, а после 10 лет работы – 1% расчетной стоимости. Правительство также частично возместит затраты на капремонт и оснащение оборудованием образовательных организаций с агроклассами, а также специальных учебных заведений, курируемых Минсельхозом. "Их у нас порядка 40. В целом размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30 до 95%. Всего на эти цели в текущем году предусмотрели свыше 6,5 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина. Он также попросил Минсельхоз обеспечить реализацию поставленных президентом задач по улучшению положения дел с кадрами для АПК.

https://ria.ru/20241209/vyplaty-1988228173.html

https://ria.ru/20241226/patriarkh-1991423841.html

https://ria.ru/20250113/svo-1993425340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество