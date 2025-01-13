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Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/svo-1993434109.html
Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства
Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства - РИА Новости, 13.01.2025
Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства
Ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:15:00+03:00
2025-01-13T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он рассказал о том, что профильная государственная программа развития сельского хозяйства была скорректирована с учетом поручений президента РФ Владимира Путина. "Ещё одна мера для улучшения ситуации с кадрами – предоставление нового вида поддержки малым предпринимателям на селе. Такой грант станут получать ветераны и участники специальной военной операции, которые уволились в запас и готовы заниматься сельским хозяйством", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Как уточнили в кабмине, размер гранта на разведение крупного рогатого скота составит до 7 миллионов рублей, по другим направлениям – до 5 миллионов рублей. "С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов. Тем более что с каждым годом на селе появляется всё больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела и строительства дома", - также сообщил Мишустин. С этими целями правительство компенсирует часть расходов агропредприятиям по соглашениям о целевом обучении и ученическим договорам. Частично будет восполнена оплата труда и проживания учащихся на производственной практике. Научные работники и специалисты вузов, реализующие проекты в АПК, получат стимулирующие выплаты в размере 40 тысяч рублей в месяц. Такая же поддержка в размере 30 тысяч рублей будет предоставлена учителям агроклассов. Агропредприятия и ИП смогут вернуть часть средств на строительство и приобретение жилья преподавателям аграрных вузов – оно будет предоставляться им по договору найма. При этом педагоги смогут выкупить его в собственность после пяти лет работы по цене, не превышающей 20% расчетной стоимости, а после 10 лет работы – 1% расчетной стоимости. Правительство также частично возместит затраты на капремонт и оснащение оборудованием образовательных организаций с агроклассами, а также специальных учебных заведений, курируемых Минсельхозом. "Их у нас порядка 40. В целом размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30 до 95%. Всего на эти цели в текущем году предусмотрели свыше 6,5 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина. Он также попросил Минсельхоз обеспечить реализацию поставленных президентом задач по улучшению положения дел с кадрами для АПК.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства

Участники СВО смогут получить грант для предпринимательства в сельском хозяйстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он рассказал о том, что профильная государственная программа развития сельского хозяйства была скорректирована с учетом поручений президента РФ Владимира Путина.
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"Ещё одна мера для улучшения ситуации с кадрами – предоставление нового вида поддержки малым предпринимателям на селе. Такой грант станут получать ветераны и участники специальной военной операции, которые уволились в запас и готовы заниматься сельским хозяйством", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Как уточнили в кабмине, размер гранта на разведение крупного рогатого скота составит до 7 миллионов рублей, по другим направлениям – до 5 миллионов рублей.
"С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов. Тем более что с каждым годом на селе появляется всё больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела и строительства дома", - также сообщил Мишустин.
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С этими целями правительство компенсирует часть расходов агропредприятиям по соглашениям о целевом обучении и ученическим договорам. Частично будет восполнена оплата труда и проживания учащихся на производственной практике. Научные работники и специалисты вузов, реализующие проекты в АПК, получат стимулирующие выплаты в размере 40 тысяч рублей в месяц. Такая же поддержка в размере 30 тысяч рублей будет предоставлена учителям агроклассов. Агропредприятия и ИП смогут вернуть часть средств на строительство и приобретение жилья преподавателям аграрных вузов – оно будет предоставляться им по договору найма. При этом педагоги смогут выкупить его в собственность после пяти лет работы по цене, не превышающей 20% расчетной стоимости, а после 10 лет работы – 1% расчетной стоимости. Правительство также частично возместит затраты на капремонт и оснащение оборудованием образовательных организаций с агроклассами, а также специальных учебных заведений, курируемых Минсельхозом.
"Их у нас порядка 40. В целом размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30 до 95%. Всего на эти цели в текущем году предусмотрели свыше 6,5 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.
Он также попросил Минсельхоз обеспечить реализацию поставленных президентом задач по улучшению положения дел с кадрами для АПК.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
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