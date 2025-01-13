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Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
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10:27 13.01.2025 (обновлено: 10:30 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/svo-1993424066.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Российским войскам остается преодолеть примерно семь километров до западной границы ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:27:00+03:00
2025-01-13T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
днепропетровская область
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российским войскам остается преодолеть примерно семь километров до западной границы ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров. Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов. Тем не менее наши подразделения продолжают продвижение", — сказал он.По мнению главы ДНР, в этих условиях ВСУ будут стараться удерживать позиции в Красноармейске, Краматорске, Славянске и Доброполье. В этих городах противник организовал серьезную оборону, поэтому они станут наиболее сложными для освобождения, добавил он.&quot;Противник пытается возвести еще дополнительные какие-то укрепления, но с учетом того, как действуют на данный момент Вооруженные силы Российской Федерации, с учетом, как идет продвижение, это очень выверено. Мы можем об этом судить исходя из того, что каждую неделю мы фиксируем ряд населенных пунктов, которые освобождаются. Шансов у противника нет. Вопрос времени&quot;, — заключил Пушилин.Шестого января Минобороны отчиталось об освобождении Курахово — самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, остававшегося под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, днепропетровская область, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Днепропетровская область, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Пушилин: ВС России остается семь километров до западной границы ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российским войскам остается преодолеть примерно семь километров до западной границы ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров. Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов. Тем не менее наши подразделения продолжают продвижение", — сказал он.
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По мнению главы ДНР, в этих условиях ВСУ будут стараться удерживать позиции в Красноармейске, Краматорске, Славянске и Доброполье. В этих городах противник организовал серьезную оборону, поэтому они станут наиболее сложными для освобождения, добавил он.
«

"Противник пытается возвести еще дополнительные какие-то укрепления, но с учетом того, как действуют на данный момент Вооруженные силы Российской Федерации, с учетом, как идет продвижение, это очень выверено. Мы можем об этом судить исходя из того, что каждую неделю мы фиксируем ряд населенных пунктов, которые освобождаются. Шансов у противника нет. Вопрос времени", — заключил Пушилин.

Шестого января Минобороны отчиталось об освобождении Курахово — самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, остававшегося под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреДнепропетровская областьДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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