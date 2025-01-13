Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин: ВС России остается семь километров до западной границы ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российским войскам остается преодолеть примерно семь километров до западной границы ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров. Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов. Тем не менее наши подразделения продолжают продвижение", — сказал он.
По мнению главы ДНР, в этих условиях ВСУ будут стараться удерживать позиции в Красноармейске, Краматорске, Славянске и Доброполье. В этих городах противник организовал серьезную оборону, поэтому они станут наиболее сложными для освобождения, добавил он.
«
"Противник пытается возвести еще дополнительные какие-то укрепления, но с учетом того, как действуют на данный момент Вооруженные силы Российской Федерации, с учетом, как идет продвижение, это очень выверено. Мы можем об этом судить исходя из того, что каждую неделю мы фиксируем ряд населенных пунктов, которые освобождаются. Шансов у противника нет. Вопрос времени", — заключил Пушилин.
Шестого января Минобороны отчиталось об освобождении Курахово — самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, остававшегося под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18