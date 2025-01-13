https://ria.ru/20250113/svo-1993419112.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Российским войскам остается преодолеть примерно семь километров до западной границы ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:40:00+03:00
2025-01-13T09:40:00+03:00
2025-01-13T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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денис пушилин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российским войскам остается преодолеть примерно семь километров до западной границы ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров. Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов. Тем не менее наши подразделения продолжают продвижение", — сказал он.Шестого января Минобороны отчиталось об освобождении Курахово — самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, остававшегося под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, россия, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Россия, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин: ВС России остается семь километров до западной границы ДНР