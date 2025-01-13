https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993408830.html

Школьница из Бурятии шьет опознавательные ленты для бойцов СВО

Школьница из Бурятии шьет опознавательные ленты для бойцов СВО - РИА Новости, 13.01.2025

Школьница из Бурятии шьет опознавательные ленты для бойцов СВО

Ученица 7-го класса Тарбагатайской школы в Бурятии София Мясникова сшила более 120 опознавательных лент "Свой-чужой" для бойцов СВО, рассказала РИА Новости мама РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T07:15:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 13 янв – РИА Новости. Ученица 7-го класса Тарбагатайской школы в Бурятии София Мясникова сшила более 120 опознавательных лент "Свой-чужой" для бойцов СВО, рассказала РИА Новости мама Софии Анастасия Мясникова. София учится в 7-м классе Тарбагатайской школы, увлекается рисованием и обучается в художественной школе. "Соня активно совместно с родителями помогает СВО. Мне, маме Софии, руководителю группы помощи бойцам от жителей Тарбагатайского района "Наша помощь Z и V", поступила заявка от бойцов ... в помощи предоставления маскировочных сетей и опознавательных лент... По-другому эти повязки называются "Свой-чужой"... В эту заявку для бойцов ... София отшила 124 таких повязки за две недели", - рассказала мама девочки. По словам Анастасии, она сама не раз была в Джанкое, Армянске и в госпиталях города Санкт-Петербурга, где помогала бойцам. У нее четверо детей, и все они помогают маме в волонтерской деятельности. Как рассказала Анастасия, опознавательные ленты используются для идентификации бойцов на поле боя, чтобы различить, кто свой, а кто чужой. Надеваются они поверх верхней одежды на ногу и на руку. "Делается это, так как с одной и другой стороны люди носят одну и ту же одежду, стреляют из одного и того же оружия и даже говорят на одном и том же языке. Эти повязки особого цвета различают принадлежность к той или иной армии... Они служат характерным отличительным знаком", - отметила она. Пошитые Софией повязки уже доставлены бойцам одного из подразделений и активно используются на поле боя.

https://ria.ru/20250109/primortsy-1993021754.html

https://ria.ru/20230918/forma-1896965902.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тарбагатайский район, джанкой