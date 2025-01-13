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Ученый рассказал о последствиях возникновения корональной дыры на Солнце - РИА Новости, 13.01.2025
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Наука
 
10:26 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/solntse-1993424229.html
Ученый рассказал о последствиях возникновения корональной дыры на Солнце
Ученый рассказал о последствиях возникновения корональной дыры на Солнце - РИА Новости, 13.01.2025
Ученый рассказал о последствиях возникновения корональной дыры на Солнце
Солнечный ветер вокруг Земли значительно ускорится под влиянием возникшей на Солнце крупной корональной дыры, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:26:00+03:00
2025-01-13T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Солнечный ветер вокруг Земли значительно ускорится под влиянием возникшей на Солнце крупной корональной дыры, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "Корональные дыры, вообще говоря, явление противоположное солнечной активности, и обычно возникают на спокойном Солнце. Сейчас, после активного начала года, Солнце заметно успокоилось, и на этом фоне образуются такие явления", - сказал Богачёв. Он подчеркнул, что основным результатом действия корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Так, уже сегодня эта скорость должна увеличиться примерно с 400 до 600 километров в секунду и продержаться на этом укровне всю неделю. Этот рост учёный назвал значительным, но не слишком опасным. По словам Богачёва, солнечный ветер приведёт к ухудшению обстановки в магнитосфере Земли, но вряд вызовет магнитные бури. Он уточнил, что, как известно, корональные дыры могут вызывать бури до третьего уровня (сильные), но пока слишком много неопределённых факторов, чтобы дать точный прогноз.
https://ria.ru/20250113/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце , россия
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Россия
Ученый рассказал о последствиях возникновения корональной дыры на Солнце

Астроном Богачёв: корональная дыра на Солнце не вызовет сильные магнитные бури

© iStock.com / m-gucciАстроном смотрит на заход солнца с помощью телескопа
Астроном смотрит на заход солнца с помощью телескопа - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / m-gucci
Астроном смотрит на заход солнца с помощью телескопа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Солнечный ветер вокруг Земли значительно ускорится под влиянием возникшей на Солнце крупной корональной дыры, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
«
"Корональные дыры, вообще говоря, явление противоположное солнечной активности, и обычно возникают на спокойном Солнце. Сейчас, после активного начала года, Солнце заметно успокоилось, и на этом фоне образуются такие явления", - сказал Богачёв.
Он подчеркнул, что основным результатом действия корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Так, уже сегодня эта скорость должна увеличиться примерно с 400 до 600 километров в секунду и продержаться на этом укровне всю неделю. Этот рост учёный назвал значительным, но не слишком опасным.
По словам Богачёва, солнечный ветер приведёт к ухудшению обстановки в магнитосфере Земли, но вряд вызовет магнитные бури. Он уточнил, что, как известно, корональные дыры могут вызывать бури до третьего уровня (сильные), но пока слишком много неопределённых факторов, чтобы дать точный прогноз.
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