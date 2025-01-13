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Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто - РИА Новости, 13.01.2025
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02:16 13.01.2025 (обновлено: 09:04 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html
Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто
Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто - РИА Новости, 13.01.2025
Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто
Использование антистатических лент на автомобиле может повлечь за собой штраф в 500 рублей, если инспектор ГИБДД сочтет эту безобидную деталь переоборудованием... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:16:00+03:00
2025-01-13T09:04:00+03:00
авто
общество
россия
иван соловьев (юрист)
штрафы
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Использование антистатических лент на автомобиле может повлечь за собой штраф в 500 рублей, если инспектор ГИБДД сочтет эту безобидную деталь переоборудованием транспортного средства, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что такие ленты крепятся на металлическую деталь корпуса и соприкасаются с дорогой с целью снять электрический заряд. Сейчас необходимость в этом отпала, поскольку корпуса автомобилей в основном изготавливаются из пластика. Поэтому сотрудники ГИБДД могут счесть антистатическую ленту излишним украшательством и переоборудованием.Но никакого резона, по мнению юриста, в этом нет.“На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию", — указал он.На фоне недавнего ужесточения штрафов и принятия новых инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию в обществе, необходим более гибкий подход в оценке подобных деяний, заключил Соловьев.
https://ria.ru/20241231/jurist-1992158691.html
https://ria.ru/20241212/shtrafy-1755246128.html
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авто, общество, россия, иван соловьев (юрист), штрафы
Авто, Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Штрафы
Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто

Юрист Соловьев: антистатическая лента на авто может привести к штрафу в 500 руб

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Использование антистатических лент на автомобиле может повлечь за собой штраф в 500 рублей, если инспектор ГИБДД сочтет эту безобидную деталь переоборудованием транспортного средства, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напомнил, что такие ленты крепятся на металлическую деталь корпуса и соприкасаются с дорогой с целью снять электрический заряд. Сейчас необходимость в этом отпала, поскольку корпуса автомобилей в основном изготавливаются из пластика. Поэтому сотрудники ГИБДД могут счесть антистатическую ленту излишним украшательством и переоборудованием.
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Но никакого резона, по мнению юриста, в этом нет.
«
“На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию", — указал он.
На фоне недавнего ужесточения штрафов и принятия новых инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию в обществе, необходим более гибкий подход в оценке подобных деяний, заключил Соловьев.
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