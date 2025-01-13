https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html

Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто

Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто - РИА Новости, 13.01.2025

Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто

Использование антистатических лент на автомобиле может повлечь за собой штраф в 500 рублей, если инспектор ГИБДД сочтет эту безобидную деталь переоборудованием... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T02:16:00+03:00

2025-01-13T02:16:00+03:00

2025-01-13T09:04:00+03:00

авто

общество

россия

иван соловьев (юрист)

штрафы

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Использование антистатических лент на автомобиле может повлечь за собой штраф в 500 рублей, если инспектор ГИБДД сочтет эту безобидную деталь переоборудованием транспортного средства, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что такие ленты крепятся на металлическую деталь корпуса и соприкасаются с дорогой с целью снять электрический заряд. Сейчас необходимость в этом отпала, поскольку корпуса автомобилей в основном изготавливаются из пластика. Поэтому сотрудники ГИБДД могут счесть антистатическую ленту излишним украшательством и переоборудованием.Но никакого резона, по мнению юриста, в этом нет.“На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию", — указал он.На фоне недавнего ужесточения штрафов и принятия новых инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию в обществе, необходим более гибкий подход в оценке подобных деяний, заключил Соловьев.

https://ria.ru/20241231/jurist-1992158691.html

https://ria.ru/20241212/shtrafy-1755246128.html

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авто, общество, россия, иван соловьев (юрист), штрафы