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Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав - РИА Новости, 13.01.2025
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04:34 13.01.2025 (обновлено: 06:00 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/rossija-1993403432.html
Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав
Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав - РИА Новости, 13.01.2025
Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав
Россия занимает третье место среди ведущих военно-морских держав по индексу военно-морского флота (ИВФ) вслед за США и Китаем, следует из анализа ИМЭМО РАН,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:34:00+03:00
2025-01-13T06:00:00+03:00
безопасность
россия
сша
китай
российская академия наук
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия занимает третье место среди ведущих военно-морских держав по индексу военно-морского флота (ИВФ) вслед за США и Китаем, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года. Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась еще в 2021 году. "Безусловным лидером являются США (…) Эта страна сохраняет за собой первое место в данной сфере уже более 75 лет. На её долю приходится 30% военно-морского потенциала мира. Следующий за ними Китай (14,2%) (…) занимает 2-е место. Замыкающая тройку лидеров - Россия (7,6%)", - говорится в анализе ИМЭМО РАН. В данной работе термин ВМФ не означает организацию с таким названием, а подразумевает совокупность сил и средств, способных вести войну на море, не зависимо от их ведомственной принадлежности. Приведённый здесь анализ военных флотов не следует интерпретировать как оценку боевой эффективности конкретного ВМФ, то есть количественно выраженную способность победить конкретного противника. Индекс военно-морского флота (ИВФ) в данном исследовании отражает только видимую способность военно-морского флота страны вести войну на море, исходя из имеющейся у него материальной базы. По итогам прошлого года в десятке крупнейших обладателей ВМФ произошли перемены. Если первые четырем места остались без изменений (на четвертом месте Япония – ред.), то ниже, Южная Корея поднялась с 7-го на 5-е, КНДР с 8-го на 7-е, а Индия опустилась с 5-го на 8-е. Свои места сохранили Великобритания (6-е) и Франция (9-е). При этом Турция вытеснила с 10-го места Италию. В ИВФ-24 показатель Китая снова вернулся к росту, хотя и небольшому, достигнув 198 104 баллов (в ИВФ-23 было 197 508). Индекс США после роста в прошлом периоде вернулся к многолетнему понижательному тренду, составив 419 746 балла (в ИВФ-23 было 434 625). Индекс России вырос с 103 865 баллов до 106 195, несмотря на списание большого тоннажа в атомном подводном флоте. В топ-10 наиболее заметно индекс вырос у Турции (на 21,9%), Южной Кореи (21,5%) и Японии (7,6%). Тогда как падение индекса у Индии составило 16,6%.
https://ria.ru/20250111/rossija-1993228776.html
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россия
сша
китай
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безопасность, россия, сша, китай, российская академия наук
Безопасность, Россия, США, Китай, Российская академия наук
Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав

РАН: Россия занимает третье место по индексу ВМФ вслед за США и Китаем

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБазовый тральщик "Ядрин" на учениях Северного флота в Баренцевом море
Базовый тральщик Ядрин на учениях Северного флота в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Базовый тральщик "Ядрин" на учениях Северного флота в Баренцевом море. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия занимает третье место среди ведущих военно-морских держав по индексу военно-морского флота (ИВФ) вслед за США и Китаем, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года.
Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась еще в 2021 году.
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Россия заняла третье место по индексу морских сил и средств, выяснили в РАН
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"Безусловным лидером являются США (…) Эта страна сохраняет за собой первое место в данной сфере уже более 75 лет. На её долю приходится 30% военно-морского потенциала мира. Следующий за ними Китай (14,2%) (…) занимает 2-е место. Замыкающая тройку лидеров - Россия (7,6%)", - говорится в анализе ИМЭМО РАН.
В данной работе термин ВМФ не означает организацию с таким названием, а подразумевает совокупность сил и средств, способных вести войну на море, не зависимо от их ведомственной принадлежности. Приведённый здесь анализ военных флотов не следует интерпретировать как оценку боевой эффективности конкретного ВМФ, то есть количественно выраженную способность победить конкретного противника. Индекс военно-морского флота (ИВФ) в данном исследовании отражает только видимую способность военно-морского флота страны вести войну на море, исходя из имеющейся у него материальной базы.
По итогам прошлого года в десятке крупнейших обладателей ВМФ произошли перемены. Если первые четырем места остались без изменений (на четвертом месте Япония – ред.), то ниже, Южная Корея поднялась с 7-го на 5-е, КНДР с 8-го на 7-е, а Индия опустилась с 5-го на 8-е. Свои места сохранили Великобритания (6-е) и Франция (9-е). При этом Турция вытеснила с 10-го места Италию. В ИВФ-24 показатель Китая снова вернулся к росту, хотя и небольшому, достигнув 198 104 баллов (в ИВФ-23 было 197 508).
Индекс США после роста в прошлом периоде вернулся к многолетнему понижательному тренду, составив 419 746 балла (в ИВФ-23 было 434 625). Индекс России вырос с 103 865 баллов до 106 195, несмотря на списание большого тоннажа в атомном подводном флоте. В топ-10 наиболее заметно индекс вырос у Турции (на 21,9%), Южной Кореи (21,5%) и Японии (7,6%). Тогда как падение индекса у Индии составило 16,6%.
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ Адмирал Трибуц - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав, заявили в РАН
10 января, 03:17
 
БезопасностьРоссияСШАКитайРоссийская академия наук
 
 
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