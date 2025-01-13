https://ria.ru/20250113/putin-1993472498.html

Путин призвал к справедливому распределению прибыли от российских вакцин

Путин призвал к справедливому распределению прибыли от российских вакцин - РИА Новости, 13.01.2025

Путин призвал к справедливому распределению прибыли от российских вакцин

Разработчики российских вакцин не должны "чувствовать себя чужими" при распределении прибыли от продаж этих препаратов за рубежом, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:25:00+03:00

2025-01-13T14:25:00+03:00

2025-01-13T14:55:00+03:00

владимир путин

россия

здравоохранение

здоровье - общество

экономика

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Разработчики российских вакцин не должны "чувствовать себя чужими" при распределении прибыли от продаж этих препаратов за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.Глава РФПИ рассказал президенту о проектах фонда, в том числе в фармацевтической отрасли. Он отметил, что успешная работа России по борьбе с коронавирусом позволила построить сеть партнеров в разных странах. Дмитриев сообщил, что фонд, в частности, намерен "продолжать выводить вакцины института Гамалеи на китайский рынок и приводить ведущие китайские препараты на российский"."Помните, мы с вами говорили - я просил, чтобы разработчики этих препаратов, таких нужных и для нашей страны, и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж этих препаратов. И просил сделать такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определенные средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности", - обратился Путин к Дмитриеву.Он спросил главу РФПИ, удалось ли это сделать. Дмитриев сообщил, что такой механизм был принят."Да, безусловно. То есть, на примере вакцины "Спутник" ведущие группы института Гамалеи получили очень значимые средства лично. Также с любой проданной вакцины часть уходила именно институту Гамалеи на их разработки, на их, соответственно, развитие", - сказал глава РФПИ.По его словам, это один из первых примеров, когда многие ученые получили значительные суммы, поскольку их вклад в создание национальной вакцины был очень значим. Он уточнил, что речь идет о довольно больших суммах не только для главных разработчиков, но и всей команды из около 40 человек, которые приняли участие в создании вакцины."И потом сам институт должен был получить какие-то средства на развитие", - напомнил Путин.Дмитриев подтвердил, что институт Гамалеи получал значимые средства с каждой вакцины. Он также отметил, что 22 миллиарда рублей, которые РФПИ заработал на этом, фонд сразу перевел назад в бюджет."У РФПИ вообще не осталось никакой прибыли от вакцины, мы все передали в бюджет. Институт Гамалеи также получил значимые средства на развитие", - добавил глава фонда. -0-

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

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владимир путин, россия, здравоохранение, здоровье - общество, экономика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций