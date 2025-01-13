https://ria.ru/20250113/putin-1993450822.html
Встреча Путина с руководителем РФПИ Дмитриевым. Прямая трансляция
Встреча Путина с руководителем РФПИ Дмитриевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.01.2025
Встреча Путина с руководителем РФПИ Дмитриевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:15:00+03:00
2025-01-13T14:15:00+03:00
2025-01-13T14:15:00+03:00
россия
владимир путин
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым.
россия
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Путин на встрече с руководителем РФПИ Дмитриевым
Путин на встрече с руководителем РФПИ Дмитриевым
2025-01-13T14:15
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, видео
Россия, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Встреча Путина с руководителем РФПИ Дмитриевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым.
2025-01-13T14:15
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PT6M39S
Встреча Путина с руководителем РФПИ Дмитриевым. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым.