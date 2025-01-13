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Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна - РИА Новости, 13.01.2025

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна

Пожары в Лос-Анджелесе охватили территорию, площадь которой превышает площадь Лихтенштейна, следует из данных Департамента лесного хозяйства и пожарной... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:13:00+03:00

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2025-01-13T16:15:00+03:00

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в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пожары в Лос-Анджелесе охватили территорию, площадь которой превышает площадь Лихтенштейна, следует из данных Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии. Согласно ведомству, пожарами объяты 40 306 акров (163 квадратных километра). При этом площадь Лихтенштейна составляет 160 квадратных километров. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа ранее признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветра, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250112/amerika-1993290702.html

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Ольга Фомченкова

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