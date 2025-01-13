https://ria.ru/20250113/polsha-1993396090.html

МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву

МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву - РИА Новости, 13.01.2025

МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву

МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T00:59:00+03:00

2025-01-13T00:59:00+03:00

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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павла ВроньскогоРанее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, которая направлялась в Россию с визитом. Самолету пришлось лететь в Москву через Чехию и Германию. "Польша не отказала словацкой делегации, которая сегодня начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией", - цитирует агентство РАР Павла Вроньского. По его словам, словацкая сторона "отправила неполные документы". "Польша попросила их дополнить, а словацкая сторона решила изменить маршрут", - заявил представитель польского МИД.

https://ria.ru/20250112/polsha-1993391679.html

https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, словакия, россия, андрей данко