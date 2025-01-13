https://ria.ru/20250113/polsha-1993396090.html
МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву
МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву - РИА Новости, 13.01.2025
МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву
МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:59:00+03:00
2025-01-13T00:59:00+03:00
2025-01-13T02:05:00+03:00
в мире
польша
словакия
россия
андрей данко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_0:208:4046:2483_1920x0_80_0_0_d31b5664158083f39e514691052a07a5.jpg
ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павла ВроньскогоРанее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, которая направлялась в Россию с визитом. Самолету пришлось лететь в Москву через Чехию и Германию. "Польша не отказала словацкой делегации, которая сегодня начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией", - цитирует агентство РАР Павла Вроньского. По его словам, словацкая сторона "отправила неполные документы". "Польша попросила их дополнить, а словацкая сторона решила изменить маршрут", - заявил представитель польского МИД.
https://ria.ru/20250112/polsha-1993391679.html
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html
польша
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_228:0:3817:2692_1920x0_80_0_0_5940225359c5be1eb2f436be75ae01aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, словакия, россия, андрей данко
В мире, Польша, Словакия, Россия, Андрей Данко
МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву
МИД Польши: для пролета самолета Словакии в Москву предоставили не все документы