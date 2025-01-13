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МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву - РИА Новости, 13.01.2025
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00:59 13.01.2025 (обновлено: 02:05 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/polsha-1993396090.html
МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву
МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву - РИА Новости, 13.01.2025
МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву
МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:59:00+03:00
2025-01-13T02:05:00+03:00
в мире
польша
словакия
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павла ВроньскогоРанее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, которая направлялась в Россию с визитом. Самолету пришлось лететь в Москву через Чехию и Германию. "Польша не отказала словацкой делегации, которая сегодня начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией", - цитирует агентство РАР Павла Вроньского. По его словам, словацкая сторона "отправила неполные документы". "Польша попросила их дополнить, а словацкая сторона решила изменить маршрут", - заявил представитель польского МИД.
https://ria.ru/20250112/polsha-1993391679.html
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в мире, польша, словакия, россия, андрей данко
В мире, Польша, Словакия, Россия, Андрей Данко
МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролете в Москву

МИД Польши: для пролета самолета Словакии в Москву предоставили не все документы

© Depositphotos.com / jacek_kadajВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павла Вроньского
Ранее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, которая направлялась в Россию с визитом. Самолету пришлось лететь в Москву через Чехию и Германию.
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"Польша не отказала словацкой делегации, которая сегодня начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией", - цитирует агентство РАР Павла Вроньского.
По его словам, словацкая сторона "отправила неполные документы". "Польша попросила их дополнить, а словацкая сторона решила изменить маршрут", - заявил представитель польского МИД.
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