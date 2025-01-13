https://ria.ru/20250113/pobeg-1993433360.html
Пленный рассказал о побеге украинских военных в Польшу
Пленный рассказал о побеге украинских военных в Польшу - РИА Новости, 13.01.2025
Пленный рассказал о побеге украинских военных в Польшу
Военнослужащие ВСУ, крайне устав, не получая отдыха и находясь в плохом моральном состоянии, готовы платить большие деньги, чтобы дезертировать и нелегально... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:12:00+03:00
2025-01-13T11:12:00+03:00
2025-01-13T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, крайне устав, не получая отдыха и находясь в плохом моральном состоянии, готовы платить большие деньги, чтобы дезертировать и нелегально перебраться за границу – об одном таком случае побега в Польшу российским силовикам рассказал пленный украинский пограничник. Группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью на харьковском направлении, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В числе сдавшихся - военнослужащий 1-го пограничного отряда госпогранслужбы Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), 2001 года рождения, уроженец села Романки Покровского района Днепропетровской области. По словам Задорожного, его знакомого односельчанина вместе с другими военнослужащими ВСУ командование "кидало" на позиции российских войск и моральное состояние украинских военных было плохим. "Мало отдыхали, не пускали в отпуск", - сказал он. В конце концов знакомый Задорожного "очень сильно задолбался и "утек" за кордон", в Польшу. "Как он мне рассказывал – (за) 3 тысячи долларов", - добавил пленный пограничник.
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
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Военнопленный о случаях побега солдат ВСУ за границу за деньги
Украинский пограничник Руслан Задорожный, сдавшийся в плен в канун Рождества, рассказал, что в рядах ВСУ есть случаи побега за границу за деньги. Причины –сильная усталость и невысокий моральный дух. По словам Задорожного, его знакомый "утек за кордон" за $3 тысячи.
2025-01-13T11:12
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о побеге украинских военных в Польшу
Пленный пограничник: солдаты ВСУ готовы платить большие деньги за побег в Польшу