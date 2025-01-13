Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/peregovory-1993537901.html
Переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, заявил Рютте
Переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 13.01.2025
Переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что мирные переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с альянсом. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:51:00+03:00
2025-01-13T19:51:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
марк рютте
владимир путин
юрий ушаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954259992_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_ae4d33ea89cff794987769c42ab142c4.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что мирные переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с альянсом. "Часть мирных переговоров должна затрагивать отношения Украины с НАТО, предпочтительно, в НАТО", - сказал он, выступая перед депутатами комитета по внешней политике и обороне Европарламента. В то же время Рютте призвал не предвосхищать события и дождаться "конкретных событий". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html
https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954259992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_623d2835016dcdad5077a850670aa10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, марк рютте, владимир путин, юрий ушаков, нато, европарламент, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Марк Рютте, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Европарламент, Вооруженные силы Украины
Переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, заявил Рютте

Генсек НАТО Рютте: переговоры по Украине должны затрагивать отношения с альянсом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что мирные переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с альянсом.
«
"Часть мирных переговоров должна затрагивать отношения Украины с НАТО, предпочтительно, в НАТО", - сказал он, выступая перед депутатами комитета по внешней политике и обороне Европарламента.
Флаги РФ и США - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В США назвали условие для переговоров по Украине
6 января, 11:24
В то же время Рютте призвал не предвосхищать события и дождаться "конкретных событий".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров
1 января, 04:56
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМарк РюттеВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОЕвропарламентВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала