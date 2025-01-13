https://ria.ru/20250113/peregovory-1993537901.html

Переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, заявил Рютте

Переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 13.01.2025

Переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что мирные переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с альянсом. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:51:00+03:00

2025-01-13T19:51:00+03:00

2025-01-13T19:51:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что мирные переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с альянсом. "Часть мирных переговоров должна затрагивать отношения Украины с НАТО, предпочтительно, в НАТО", - сказал он, выступая перед депутатами комитета по внешней политике и обороне Европарламента. В то же время Рютте призвал не предвосхищать события и дождаться "конкретных событий". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html

https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html

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