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День российской печати

День российской печати - РИА Новости, 13.01.2025

День российской печати

День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. РИА Новости, 13.01.2025

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справки

россия

день российской печати

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День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I "О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях". Сначала газета не имела постоянного заголовка и называлась "Ведомости московские", "Российские ведомости", иногда – "Куранты". Газета не имела постоянного формата, тиража и периодичности выпуска.В 1711 году газета "Ведомости" стала выходить в Петербурге. В ней размещались материалы по военному делу, вопросам техники и промышленности, производства артиллерийских орудий, строительства флота. Большая доля публикаций посвящалась победам русской армии. Наряду с военной тематикой на страницах "Ведомостей" нашли отражение проблемы гражданской жизни: основание новой столицы – Санкт-Петербурга, строительство городов и крепостей, развитие торговли. Источником информации служили официальные документы, донесения послов, ведомственные материалы."Ведомости" являлись официальным изданием, в их подготовке принимал участие сам Петр I. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру. В 1719 году по приказу царя ответственным за выпуск "Ведомостей" в Петербурге был назначен сотрудник Коллегии иностранных дел Борис Волков, а также один из лучших переводчиков того времени Яков Синявич. Круг читателей "Ведомостей" формировался преимущественно за счет знати, чиновничества, служащих ведомств, которых царь обязывал приобретать книги и газеты. С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. Поменялось и ее название – она стала называться "Санкт-Петербургские ведомости". Начальный тираж газеты составлял 706 экземпляров, выходила она дважды в неделю. Редактором газеты стал Герард Фридрих Миллер. При нем начали выходить и "Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях" – первый отечественный журнал. Впоследствии газету возглавляли выдающийся ученый Михаил Ломоносов (первый глава), поэт Ипполит Богданович, переводчик и цензор Амплий Очкин и др. В 1831 году газета перешла на ежедневный выход, а в 1860-х годах приобрела статус ведущего либерального издания страны. "Санкт-Петербургские ведомости" – первая русская регулярная газета.Одной из старейших газет в Российской империи также является издание "Московские ведомости", выходившее в Москве в 1756-1917 годах. До 1909 года газета принадлежала Московскому университету, с 1763 года вместе с университетской типографией сдавалась в аренду частным лицам. Газета выходила до 1842 года дважды в неделю, затем три раза, с 1859 года – ежедневно. С 1863 года была наиболее популярным консервативным изданием, а с начала XX века стала крайне правой газетой. Закрылась после Октябрьской революции 1917 года.В 1811 году появилась первая в России провинциальная газета – "Казанские известия". Она была создана по инициативе адъюнкта Казанского университета Ивана Запольского при содействии издателя Дмитрия Зиновьева. Позднее газета стала изданием Казанского университета, который выпускал ее до 1820 года один раз в неделю. Из нее в 1821 году вырос ежемесячный журнал "Казанский вестник". Со временем газеты появились в Астрахани (1813), Одессе (1820) и других городах. С 1 января 1870 года "высочайшим повелением" было указано "устроить в виде опыта" "прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания как русские, так и иностранные". Это стало первым в России распоряжением о проведении подписки на периодическую печать. В XVIII–XIX веках количество печатных изданий стремительно росло – к концу XIX века в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. Количество ежедневных больших общественно-политических газет, не считая губернских официальных "Ведомостей", превышало 200 наименований. В настоящее время в реестре Роскомнадзора содержатся данные о более чем 155 тысячах СМИ. В 2013 году в России было около 64,7 тысяч печатных СМИ, после чего показатель постепенно снижался. С января по июнь 2022 года количество зарегистрированных в РФ печатных СМИ превысило 37 тысяч. Согласно статистике печати Российской государственной библиотеки за 2023 год, количество журналов, сборников, бюллетеней составило 6 222 единицы, их годовой тираж – 543,6 миллиона экземпляров. Газет – 6565 единиц, а их годовой тираж – 3,5 миллиона экземпляров.Профессиональный праздник работников периодической печати впервые был установлен в СССР в 1922 году по решению Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков (в 1952-1990 годах – Коммунистическая партия Советского Союза). Он отмечался 5 мая – в день выхода в 1912 году первого номера большевистской газеты "Правда". В День печати в советский период организовывались собрания, отчеты редакций перед читателями, выставки, конкурсы, смотры, книжные базары, премиями отмечались журналисты.Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года, "отдавая дань уважения исторической справедливости", 13 января был объявлен "Днем российской печати".Современные медиа стирают границы между телевидением, радио и традиционными печатными СМИ – газетами и журналами.Во все времена СМИ являются главным средством коммуникации и знаний. Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации, рассказывают о том, что происходит в нашей стране и мире, отражают разные точки зрения, защищают от фейков, решают проблемы конкретного человека. Журналист – это во многом образ жизни и призвание. Особенная профессия, которая требует таланта, высочайшей концентрации, способности разбираться в разных сферах, нести ответственность за каждое слово.День печати – профессиональный праздник всех, кто работает с информацией: журналистов, корректоров, издателей, редакторов, распространителей. Традиционно в День российской печати проходит вручение премий в области средств массовой информации. Начиная с 2005 года в этот день вручались ежегодные премии правительства Российской Федерации деятелям печатных средств массовой информации, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений в сфере печатных средств массовой информации. В 2013 году в связи с активным развитием информационно-телекоммуникационных технологий и в целях стимулирования профессиональной деятельности в соответствующей сфере была учреждена премия правительства РФ в области средств массовой информации в целом, а не только печатных СМИ. http://government.ru/docs/4115/Согласно постановлению правительства РФ "О премиях Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации" от 20 июля 2013 года, премии присуждаются деятелям и организациям российских, а также зарубежных СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции СМИ на русском языке.Ежегодно начиная с 2013 года присуждается 20 ежегодных премий правительства РФ в размере одного миллиона рублей каждая.За 2024 год премиями правительства были награждены работники СМИ ДНР, ЛНР и Белгородской области. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посмертно наградил главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлию Кузнецову, погибшую в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль. Также премией была награждена оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" Ольга Брянцева, которая во время удара дрона тоже находилась в машине и получила ранение.Военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" отмечены премиями правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции. Премией правительства награждены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.Премия правительства также присуждена заместителю гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрею Медведеву, отмечена его патриотическая позиция в профессиональной деятельности. Кроме того, за отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу в поддержку СВО, а также за популяризацию службы по контракту в рядах Вооруженных сил РФ награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).Премией правительства РФ в области СМИ за 2024 год отмечен военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, раненный 13 июня 2024 года в Горловке в результате удара с украинского беспилотникаЛауреатами премий правительства в области СМИ также стали актриса, ведущая детской программы "Спокойной ночи, малыши!" Анна Михалкова, исполнительница роли "Хрюши" Оксана Чабанюк и режиссер телепрограммы Наталья Ситкова. Коллектив был отмечен премией в честь 60-летия детской программы, а также за выдающийся вклад в развитие отечественных средств массовой информации и сохранение отечественных традиций детского телевещания.Указом президента РФ от 19 июля 2018 года было учреждено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Первых званий были удостоены стали 15 представителей СМИ, в их числе – обозреватель группы программ дирекции вещания на русском языке МИА "Россия сегодня" Диана Берлин, ведущий телевизионной передачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский (1929-2021), главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев (1946-2023) и другие. Среди получивших звание "Заслуженного журналиста РФ" в 2024 году – специальный корреспондент группы редакторов и корреспондентов главной редакции информационных программ студии телевидения телерадиовещательной компании "Башкортостан" Рамзия Каримова-Байбулатова (Республика Башкортостан), главный редактор "Парламентской газеты" Александр Коренников (Москва), руководитель студии объединенной дирекции информационных программ телеканала "Россия" Аркадий Мамонтов (Москва), редактор редакции журнала "Сибирское богатство" АНО "Тюменская область сегодня" Юрий Пахотин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день российской печати