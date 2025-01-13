https://ria.ru/20250113/pashaev-1993535151.html

Экс-адвокату Пашаеву продлили срок ареста

Экс-адвокату Пашаеву продлили срок ареста - РИА Новости, 13.01.2025

Экс-адвокату Пашаеву продлили срок ареста

Московский гарнизонный военный суд до 15 марта продлил срок ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:29:00+03:00

2025-01-13T19:29:00+03:00

2025-01-13T19:29:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд до 15 марта продлил срок ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Пашаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 марта", - огласил решение судья Алексей Дерепко. На заседании Пашаев рассказал, что до ареста был командиром танка в звании младшего сержанта, а также что в 2018 году суд в Подмосковье признал его виновным по статье УК РФ "Самоуправство", вынес незначительное наказание, спустя три месяца после приговора судимость была погашена. Кроме того, сегодня выяснилось, что против Пашаева возбудили новое уголовное дело, по которому он проходит подозреваемым. Экс-адвокат подтвердил судье, что в курсе этого, иных подробностей в суде не прозвучало. Затем заседание по просьбе следователя закрыли. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20241119/pashaev-1984511499.html

https://ria.ru/20250113/pashaev-1993463472.html

https://ria.ru/20241004/pashaev-1976367070.html

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