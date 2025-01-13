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Против Пашаева возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 13.01.2025
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13:40 13.01.2025 (обновлено: 15:11 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pashaev-1993463472.html
Против Пашаева возбудили новое уголовное дело
Против Пашаева возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 13.01.2025
Против Пашаева возбудили новое уголовное дело
Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:40:00+03:00
2025-01-13T15:11:00+03:00
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
михаил ефремов
московский гарнизонный военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда. "Вам известно, что в отношении вас возбуждено еще одно уголовное дело, вы проходите по нему в статусе подозреваемого?" — спросил фигуранта судья Алексей Дерепко, рассматривающий ходатайство о продлении ему ареста. Экс-адвокат в ответ заявил, что знает об этом, но без каких-либо подробностей. СК России сообщил о задержании Пашаева 17 сентября 2024 года. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в феврале фигурант убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.Сам он вину не признает, называя дело "заказным и основанным исключительно на показаниях Блиновского".Пашаев стал известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020-го. Во время судебного разбирательства он выдвинул версию, что артист не находился за рулем авто в момент аварии. Это было подкреплено показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний.
https://ria.ru/20241127/blinovskiy-1985991355.html
https://ria.ru/20241122/pashaev-1985116480.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Михаил Ефремов, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Против Пашаева возбудили новое уголовное дело

Против экс-адвоката Пашаева возбудили новое уголовное дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев в суде
Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.
"Вам известно, что в отношении вас возбуждено еще одно уголовное дело, вы проходите по нему в статусе подозреваемого?" — спросил фигуранта судья Алексей Дерепко, рассматривающий ходатайство о продлении ему ареста.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским
27 ноября 2024, 13:47
Экс-адвокат в ответ заявил, что знает об этом, но без каких-либо подробностей.
СК России сообщил о задержании Пашаева 17 сентября 2024 года. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в феврале фигурант убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
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22 ноября 2024, 06:12
Сам он вину не признает, называя дело "заказным и основанным исключительно на показаниях Блиновского".

В 2023 году Пашаев ушел на СВО, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".

Пашаев стал известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020-го. Во время судебного разбирательства он выдвинул версию, что артист не находился за рулем авто в момент аварии. Это было подкреплено показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
У экс-адвоката Пашаева нашли долги на сумму более чем 707 тысяч рублей
19 ноября 2024, 07:19
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяМихаил ЕфремовМосковский гарнизонный военный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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