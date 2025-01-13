https://ria.ru/20250113/pashaev-1993463472.html

Против Пашаева возбудили новое уголовное дело

Против Пашаева возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 13.01.2025

Против Пашаева возбудили новое уголовное дело

Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:40:00+03:00

2025-01-13T13:40:00+03:00

2025-01-13T15:11:00+03:00

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

михаил ефремов

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда. "Вам известно, что в отношении вас возбуждено еще одно уголовное дело, вы проходите по нему в статусе подозреваемого?" — спросил фигуранта судья Алексей Дерепко, рассматривающий ходатайство о продлении ему ареста. Экс-адвокат в ответ заявил, что знает об этом, но без каких-либо подробностей. СК России сообщил о задержании Пашаева 17 сентября 2024 года. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в феврале фигурант убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.Сам он вину не признает, называя дело "заказным и основанным исключительно на показаниях Блиновского".Пашаев стал известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020-го. Во время судебного разбирательства он выдвинул версию, что артист не находился за рулем авто в момент аварии. Это было подкреплено показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)