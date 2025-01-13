Против Пашаева возбудили новое уголовное дело
Против экс-адвоката Пашаева возбудили новое уголовное дело
Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.
"Вам известно, что в отношении вас возбуждено еще одно уголовное дело, вы проходите по нему в статусе подозреваемого?" — спросил фигуранта судья Алексей Дерепко, рассматривающий ходатайство о продлении ему ареста.
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Экс-адвокат в ответ заявил, что знает об этом, но без каких-либо подробностей.
СК России сообщил о задержании Пашаева 17 сентября 2024 года. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в феврале фигурант убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
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Сам он вину не признает, называя дело "заказным и основанным исключительно на показаниях Блиновского".
В 2023 году Пашаев ушел на СВО, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев стал известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020-го. Во время судебного разбирательства он выдвинул версию, что артист не находился за рулем авто в момент аварии. Это было подкреплено показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний.
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