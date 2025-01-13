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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:58:00+03:00
2025-01-13T21:58:00+03:00
2025-01-13T21:58:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 21.49 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА