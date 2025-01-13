https://ria.ru/20250113/obrazovanie-1993463198.html

Глава РАО оценила возможность введения интегральной оценки в школах

Глава РАО оценила возможность введения интегральной оценки в школах - РИА Новости, 13.01.2025

Глава РАО оценила возможность введения интегральной оценки в школах

Введение интегральной оценки в российских школах может повысить качество образования и сделать подход к обучению более индивидуальным, заявила глава Российской... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:39:00+03:00

2025-01-13T13:39:00+03:00

2025-01-13T15:24:00+03:00

общество

россия

ольга васильева

валерий фадеев

дмитрий чернышенко

российская академия образования

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_083d3523ed4ab90c7b9429d9931e90c2.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Введение интегральной оценки в российских школах может повысить качество образования и сделать подход к обучению более индивидуальным, заявила глава Российской академии образования Ольга Васильева. Ранее советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости интегральной оценки знаний выпускников школ, которая бы учитывалась при поступлении в вузы наряду с Единым государственным экзаменом. "Нам важно понимать результат ребенка и его успехи по всем дисциплинам, которые он освоил за время обучения в школе, а не только знания по предметам, выбранным для ЕГЭ. Такой механизм в перспективе может позволить повысить качество образования, сделать подход к обучению более индивидуальным", - сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба. По ее словам, предложение о введении интегральной оценки требует всестороннего обсуждения и рассмотрения, в первую очередь, как дополнительного инструмента, позволяющего оценить достижения и способности выпускника в комплексе. В декабре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что целесообразность введения интегральной оценки обсудят в ходе работы над Стратегией развития образования.

https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20250112/ege-1993384662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ольга васильева, валерий фадеев, дмитрий чернышенко, российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование