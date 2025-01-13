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Глава РАО оценила возможность введения интегральной оценки в школах - РИА Новости, 13.01.2025
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13:39 13.01.2025 (обновлено: 15:24 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/obrazovanie-1993463198.html
Глава РАО оценила возможность введения интегральной оценки в школах
Глава РАО оценила возможность введения интегральной оценки в школах - РИА Новости, 13.01.2025
Глава РАО оценила возможность введения интегральной оценки в школах
Введение интегральной оценки в российских школах может повысить качество образования и сделать подход к обучению более индивидуальным, заявила глава Российской... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:39:00+03:00
2025-01-13T15:24:00+03:00
общество
россия
ольга васильева
валерий фадеев
дмитрий чернышенко
российская академия образования
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Введение интегральной оценки в российских школах может повысить качество образования и сделать подход к обучению более индивидуальным, заявила глава Российской академии образования Ольга Васильева. Ранее советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости интегральной оценки знаний выпускников школ, которая бы учитывалась при поступлении в вузы наряду с Единым государственным экзаменом. "Нам важно понимать результат ребенка и его успехи по всем дисциплинам, которые он освоил за время обучения в школе, а не только знания по предметам, выбранным для ЕГЭ. Такой механизм в перспективе может позволить повысить качество образования, сделать подход к обучению более индивидуальным", - сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба. По ее словам, предложение о введении интегральной оценки требует всестороннего обсуждения и рассмотрения, в первую очередь, как дополнительного инструмента, позволяющего оценить достижения и способности выпускника в комплексе. В декабре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что целесообразность введения интегральной оценки обсудят в ходе работы над Стратегией развития образования.
https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html
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общество, россия, ольга васильева, валерий фадеев, дмитрий чернышенко, российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Ольга Васильева, Валерий Фадеев, Дмитрий Чернышенко, Российская академия образования, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава РАО оценила возможность введения интегральной оценки в школах

Глава РАО Васильева: интегральная оценка в школах повысит качество образования

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Введение интегральной оценки в российских школах может повысить качество образования и сделать подход к обучению более индивидуальным, заявила глава Российской академии образования Ольга Васильева.
Ранее советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости интегральной оценки знаний выпускников школ, которая бы учитывалась при поступлении в вузы наряду с Единым государственным экзаменом.
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"Нам важно понимать результат ребенка и его успехи по всем дисциплинам, которые он освоил за время обучения в школе, а не только знания по предметам, выбранным для ЕГЭ. Такой механизм в перспективе может позволить повысить качество образования, сделать подход к обучению более индивидуальным", - сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба.
По ее словам, предложение о введении интегральной оценки требует всестороннего обсуждения и рассмотрения, в первую очередь, как дополнительного инструмента, позволяющего оценить достижения и способности выпускника в комплексе.
В декабре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что целесообразность введения интегральной оценки обсудят в ходе работы над Стратегией развития образования.
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ОбществоРоссияОльга ВасильеваВалерий ФадеевДмитрий ЧернышенкоРоссийская академия образованияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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