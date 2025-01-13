https://ria.ru/20250113/nauka-1993164726.html

Ученые из Ставрополя разработали технологию для создания умной еды

Ученые из Ставрополя разработали технологию для создания умной еды - РИА Новости, 13.01.2025

Ученые из Ставрополя разработали технологию для создания умной еды

Метод микрокапсулирования, позволяющий доставлять витамины, пробиотики и другие полезные вещества непосредственно в кишечник, разработали ученые СКФУ. Это... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:00:00+03:00

2025-01-13T09:00:00+03:00

2025-01-13T15:02:00+03:00

наука

наука

университетская наука

ставрополь

словения

минск

российская академия наук

белорусский государственный университет

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Метод микрокапсулирования, позволяющий доставлять витамины, пробиотики и другие полезные вещества непосредственно в кишечник, разработали ученые СКФУ. Это позволит обогатить продукты питания полезными компонентами и микроэлементами, сообщили в пресс-службе вуза.Современные пищевые привычки часто приводят к недостаточному поступлению в организм необходимых питательных веществ, рассказали исследователи Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Для решения этой проблемы разрабатываются различные методы обогащения продуктов питания, одним из которых является микрокапсулирование полезных компонентов."Капсулированные формы пищевых добавок имеют высокий потребительский спрос и интерес со стороны российских производителей. По сути, капсула — это уникальная оболочка, внутрь которой можно поместить либо биологически активный экстракт, либо молочнокислые организмы, либо лактосбраживающие дрожжи для доставки полезных веществ в организм", — объяснил член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой технологии молока и молочных продуктов факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Иван Евдокимов.Исследователи университета разработали методы извлечения и микрокапсулирования биологически активных веществ из растительного сырья, микроводорослей, молочнокислых бактерий и лактозосбраживающих дрожжей. Созданный ими пилотный капсулятор производит микрокапсулы размером 100-300 микрометров, что сопоставимо с манной крупой и удобно для употребления. В качестве оболочки специалисты использовали хитозан — природный полисахарид, получаемый из панцирей ракообразных, таких как креветки и крабы.Как рассказали ученые, хитозан обладает выраженными антибактериальными свойствами, обеспечивая защиту продуктов от порчи, а также способностью формировать прочные пленки, пригодные для создания микрокапсул. Внутри таких капсул молочные дрожжи сохраняют свою активность. При достижении определенной кислотности и концентрации веществ они могут быть высвобождены из продукта.По оценкам экспертов, доставка лекарственных и биологически активных веществ в капсулах имеет ряд преимуществ перед другими методами. К ним относятся точность дозирования и защита содержимого от агрессивной среды желудка с последующим высвобождением в кишечнике."В течение трех лет над проектом работал научных коллектив из 30 ученых. В СКФУ в партнерстве с зарубежными учеными была создана Научно-исследовательская лаборатория пищевой и промышленной биотехнологии международного уровня", — отметил Евдокимов.Проект реализован в партнерстве с Люблянским университетом (Словения) и Белорусским государственным университетом (г. Минск).Исследования проводились в рамках международного мегагранта "Изучение механизмов взаимодействия молочнокислых микроорганизмов, лактозосбраживающих дрожжей и биологически активных веществ при микроинкапсулировании различных фракций микробиоты".

https://ria.ru/20241214/nauka-1989057203.html

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словения

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