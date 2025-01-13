https://ria.ru/20250113/mishustin-1993424770.html

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута - РИА Новости, 13.01.2025

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:32:00+03:00

2025-01-13T10:32:00+03:00

2025-01-13T11:02:00+03:00

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мишустин

виталий савельев

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе."По поручению главы государства создана правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута. Её возглавил вице-премьер Савельев Виталий Геннадьевич", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Оперативным управлением займется глава МЧС."Первым заместителем назначен руководитель МЧС Александр Вячеславович Куренков. Он же возьмёт на себя оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации", — добавил премьер,Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250113/krym-1993423183.html

керченский пролив

россия

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Реабилитация птиц в краевом центре "Пеликан" на Ставрополье Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". 2025-01-13T10:32 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, виталий савельев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, происшествия