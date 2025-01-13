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Для иностранных абитуриентов разработают единый тест по русскому языку - РИА Новости, 13.01.2025
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09:59 13.01.2025 (обновлено: 15:20 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/minobrnauki-1993420964.html
Для иностранных абитуриентов разработают единый тест по русскому языку
Для иностранных абитуриентов разработают единый тест по русскому языку - РИА Новости, 13.01.2025
Для иностранных абитуриентов разработают единый тест по русскому языку
Минобрнауки сообщило РИА Новости о проработке вопроса единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:59:00+03:00
2025-01-13T15:20:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Минобрнауки сообщило РИА Новости о проработке вопроса единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время прорабатывается вопрос единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, в том числе на базе действующего экзамена в системе ТРКИ — теста по русскому языку как иностранному", — говорится рассказали в ведомстве. Там отметили, что ТРКИ, разработанный ведущими российскими университетами, оценивает степень владения языком по уровням от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2). "Иностранцы, не владеющие русским языком, при поступлении в российские университеты на протяжении года перед освоением образовательной программы должны обучаться на подготовительном факультете", — уточнили в министерстве. В конце декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что иностранных абитуриентов, желающих обучаться в российских вузах, со следующего года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
https://ria.ru/20250102/zakonoproekt-1992325578.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Для иностранных абитуриентов разработают единый тест по русскому языку

Минобрнауки создаст единое тестирование по русскому для иностранных абитуриентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтудент во время теста
Студент во время теста - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студент во время теста. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Минобрнауки сообщило РИА Новости о проработке вопроса единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время прорабатывается вопрос единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, в том числе на базе действующего экзамена в системе ТРКИ — теста по русскому языку как иностранному", — говорится рассказали в ведомстве.
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Там отметили, что ТРКИ, разработанный ведущими российскими университетами, оценивает степень владения языком по уровням от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2).
"Иностранцы, не владеющие русским языком, при поступлении в российские университеты на протяжении года перед освоением образовательной программы должны обучаться на подготовительном факультете", — уточнили в министерстве.
В конце декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что иностранных абитуриентов, желающих обучаться в российских вузах, со следующего года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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