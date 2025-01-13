https://ria.ru/20250113/minobrnauki-1993420964.html

Для иностранных абитуриентов разработают единый тест по русскому языку

Для иностранных абитуриентов разработают единый тест по русскому языку - РИА Новости, 13.01.2025

Для иностранных абитуриентов разработают единый тест по русскому языку

Минобрнауки сообщило РИА Новости о проработке вопроса единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:59:00+03:00

2025-01-13T09:59:00+03:00

2025-01-13T15:20:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

валерий фальков

социальный навигатор

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Минобрнауки сообщило РИА Новости о проработке вопроса единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время прорабатывается вопрос единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, в том числе на базе действующего экзамена в системе ТРКИ — теста по русскому языку как иностранному", — говорится рассказали в ведомстве. Там отметили, что ТРКИ, разработанный ведущими российскими университетами, оценивает степень владения языком по уровням от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2). "Иностранцы, не владеющие русским языком, при поступлении в российские университеты на протяжении года перед освоением образовательной программы должны обучаться на подготовительном факультете", — уточнили в министерстве. В конце декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что иностранных абитуриентов, желающих обучаться в российских вузах, со следующего года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

https://ria.ru/20250102/zakonoproekt-1992325578.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование