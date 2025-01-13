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В Крыму начали перерабатывать мазут, собранный после крушения танкеров

В Крыму начали перерабатывать мазут, собранный после крушения танкеров - РИА Новости, 13.01.2025

В Крыму начали перерабатывать мазут, собранный после крушения танкеров

В Крыму начали перерабатывать собранный на побережье после крушения танкеров мазут в удобрение, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:59:00+03:00

2025-01-13T15:59:00+03:00

2025-01-13T15:59:00+03:00

происшествия

щелкино

керченский пролив

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. В Крыму начали перерабатывать собранный на побережье после крушения танкеров мазут в удобрение, сообщила пресс-служба правительства республики. "Крымское предприятие перерабатывает мазут в удобрения. Собранный и смешанный с песком мазут доставляют на специальные площадки в Щёлкино. В лабораторных условиях мазутная масса смешивается с бактериями, специальным раствором, органическими веществами и помещается в тестовый полигон, в котором вызревает в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении. Полученные удобрения будут использовать в аграрных целях. "Из 300 тонн исходного вещества можно получить около 300 тонн удобрений", - подчеркнули в правительстве. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

щелкино

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Куренков о ходе работ в районе утечки мазута с танкера "Волгонефть-239" Глава МЧС России проверил ход работ в районе утечки мазута с танкера «Волгонефть-239». В городском округе Анапа Александр Куренков проинспектировал организацию и проведение работ в районе поселка Волна. 2025-01-13T15:59 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, щелкино, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе